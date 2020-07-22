Лавров раскритиковал "преступное поведение натовских коллег" в Ливии

"Пока будет сохраняться эта дихотомия, этот раскол, всегда будут риски, что внешние игроки будут делать ставку то на одно, то на другое руководство, а требует ситуация совсем не этого, она требует того, чтобы свести всех вместе за одним столом переговоров, помочь им выработать компромиссы", - подчеркнул министр.