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Лавров раскритиковал "преступное поведение натовских коллег" в Ливии
Пока в Ливии будет раскол, внешние игроки будут пытаться влиять на ситуацию, делать ставку то на одно, то на другое руководство страны, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T14:43
россия
халифа хафтар
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РИА Новости
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россия, халифа хафтар, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нато, муаммар каддафи, алжир (республика), ливия, оон, в мире

Лавров раскритиковал "преступное поведение натовских коллег" в Ливии

14:43 22.07.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Алжира Сабри Букадум во время встречи в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Алжира Сабри Букадум во время встречи в Москве
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Пока в Ливии будет раскол, внешние игроки будут пытаться влиять на ситуацию, делать ставку то на одно, то на другое руководство страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По его словам, внешние игроки, прежде всего внерегиональные, не заботились о судьбе ливийского народа, о судьбе ливийского государства, они это государство просто разрушили. "Они делали ставки на одну из ливийских сторон в своих геополитических играх, полностью игнорируя мнение Африканского союза и попытки Африканского союза нормализовать ситуацию", - сказал Лавров по итогам переговоров с алжирским коллегой в Москве, добавив, что "это было преступным поведением натовских коллег".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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Он отметил, что нынешняя ситуация в Ливии отражает нерешенность этой проблемы, нерешенность тех договоренностей, которые были с огромным трудом приняты за период после агрессии НАТО.
"Пока будет сохраняться эта дихотомия, этот раскол, всегда будут риски, что внешние игроки будут делать ставку то на одно, то на другое руководство, а требует ситуация совсем не этого, она требует того, чтобы свести всех вместе за одним столом переговоров, помочь им выработать компромиссы", - подчеркнул министр.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Алжира Сабри Букадумом
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РоссияХалифа ХафтарСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)НАТОМуаммар КаддафиАлжир (республика)ЛивияООНВ мире
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