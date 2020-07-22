Лавров: решения Берлинской конференции по Ливии сохраняют актуальность

МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Решения Берлинской конференции по Ливии сохраняют актуальность, конечной целью всех усилий по ливийскому урегулированию должно стать восстановление суверенитета этой страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим алжирским коллегой Сабри Букадумом.
"И Алжир, и РФ придерживаются выполнения тех договоренностей, которые содержатся в итоговых документах Берлинской конференции. И как они были одобрены Советом Безопасности ООН. Там четко прописаны и конкретные шаги, и их последовательность, и сроки. Мы считаем, что это все вполне сохраняет свою актуальность", - заявил российский министр.
Берлинская конференции по Ливии состоялась 19 января 2020 года. Главным ее итогом стал призыв ее участников к прекращению огня и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам.
"Конечной целью всех наших усилий должно быть восстановление суверенитета, территориальной целостности Ливии, восстановление ливийской государственности, которая была грубо разрушена в результате авантюры НАТО в 2011 году в нарушение резолюции Совета Безопасности ООН", - сказал Лавров.
Действия НАТО в Ливии в 2011 году были преступными, заявил глава МИД РФ. "Корни нынешней ситуации (в Ливии) лежат в агрессии НАТО, которая была в грубейшее нарушение резолюции Совбеза ООН осуществлена в 2011 году. Внешние игроки, прежде всего, внерегиональные игроки, ни мало не заботились о судьбе ливийского народа, о судьбе ливийского государства. Они это государство просто разрушили. Они делали ставки на одну из ливийских сторон в своих геополитических играх, полностью игнорируя мнение Африканского союза, попытки Африканского союза как-то нормализовать ситуацию. Это было преступным поведением натовских коллег", - заявил Лавров.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.
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