Лавров: решения Берлинской конференции по Ливии сохраняют актуальность

Действия НАТО в Ливии в 2011 году были преступными, заявил глава МИД РФ. "Корни нынешней ситуации (в Ливии) лежат в агрессии НАТО, которая была в грубейшее нарушение резолюции Совбеза ООН осуществлена в 2011 году. Внешние игроки, прежде всего, внерегиональные игроки, ни мало не заботились о судьбе ливийского народа, о судьбе ливийского государства. Они это государство просто разрушили. Они делали ставки на одну из ливийских сторон в своих геополитических играх, полностью игнорируя мнение Африканского союза, попытки Африканского союза как-то нормализовать ситуацию. Это было преступным поведением натовских коллег", - заявил Лавров.