Почти сто человек вылетели эвакуационным рейсом из Каира в Москву

Борт египетской авиакомпании EgyptAir вылетел в среду из Каира в 10.55 по местному времени (11.55 мск). Посадка в аэропорту "Домодедово" ожидается около 15.30 мск.
"В самолете 95 пассажиров: среди них россияне, а также граждане Египта и Узбекистана", - сообщил Абакаров.
Он отметил, что десять пассажиров были включены в гуманитарный список в связи с тем, что у них имеются различные хронические заболевания.
Ранее состоялись несколько эвакуационных рейсов: с 26 по 29 марта организованные посольством РФ рейсы авиакомпании "Белавиа" вывезли с египетских курортов Шарм-эш-Шейх и Хургада в Москву более 2 тысяч человек, в том числе граждан стран СНГ. Первого мая и 10 июня рейсы EgyptAir эвакуировали в Москву из Каира более 360 пассажиров.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.