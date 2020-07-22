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Почти сто человек вылетели эвакуационным рейсом из Каира в Москву
Самолет с 95 пассажирами на борту вылетел в среду из международного аэропорта Каира в Москву, эвакуировав желающих покинуть Египет, заявил РИА Новости... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T14:39
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353
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Почти сто человек вылетели эвакуационным рейсом из Каира в Москву

14:39 22.07.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе . Архивное фото
КАИР, 22 июл – РИА Новости. Самолет с 95 пассажирами на борту вылетел в среду из международного аэропорта Каира в Москву, эвакуировав желающих покинуть Египет, заявил РИА Новости руководитель консульского отдела посольства РФ в Каире Юсуп Абакаров.
Борт египетской авиакомпании EgyptAir вылетел в среду из Каира в 10.55 по местному времени (11.55 мск). Посадка в аэропорту "Домодедово" ожидается около 15.30 мск.
Вид из окна российского самолета во время полета
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"В самолете 95 пассажиров: среди них россияне, а также граждане Египта и Узбекистана", - сообщил Абакаров.
Он отметил, что десять пассажиров были включены в гуманитарный список в связи с тем, что у них имеются различные хронические заболевания.
Ранее состоялись несколько эвакуационных рейсов: с 26 по 29 марта организованные посольством РФ рейсы авиакомпании "Белавиа" вывезли с египетских курортов Шарм-эш-Шейх и Хургада в Москву более 2 тысяч человек, в том числе граждан стран СНГ. Первого мая и 10 июня рейсы EgyptAir эвакуировали в Москву из Каира более 360 пассажиров.
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Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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