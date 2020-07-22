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Контактная группа по Донбассу начала переговоры в видеорежиме
Встреча контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе началась в режиме видеоконференции, сообщили в среду в пресс-службе МИД самопровозглашенной... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T14:37
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
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ситуация в днр и лнр, мид днр, донбасс, донецкая народная республика, в мире

Контактная группа по Донбассу начала переговоры в видеорежиме

14:37 22.07.2020
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© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 июл – РИА Новости. Встреча контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе началась в режиме видеоконференции, сообщили в среду в пресс-службе МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Во вторник состоялись переговоры подгрупп контактной группы в формате видеоконференции.
"Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе приступила к работе в режиме видеоконференции", - говорится в сообщении пресс-службы МИД ДНР.
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