Лавров призвал к переговорам по Ливии все соседние страны

"Мы убеждены, что на этом этапе наших общих усилий и все ливийские стороны должны участвовать в прямых переговорах, и все соседи Ливии должны обязательно иметь свой голос в формировании условий для межливийского урегулирования", - сказал Лавров.

"Мы, кстати сказать, отмечаем, что наши алжирские друзья, как и РФ, работают со всеми без исключения ливийскими политическими силами, и только в этом, я думаю, залог успеха будущего решения этой проблемы", - подчеркнул он.