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Лавров призвал к переговорам по Ливии все соседние страны
В переговорах по ливийскому урегулированию должны участвовать не только все стороны конфликта, но и все соседи Ливии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T14:44
обострение конфликта в ливии
россия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ливия
турция
в мире
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ливия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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обострение конфликта в ливии, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ливия, турция, в мире

Лавров призвал к переговорам по Ливии все соседние страны

14:37 22.07.2020 (обновлено: 14:44 22.07.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Алжира Сабри Букадумом
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Алжира Сабри Букадумом
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. В переговорах по ливийскому урегулированию должны участвовать не только все стороны конфликта, но и все соседи Ливии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим алжирским коллегой Сабри Букадумом.
"Мы убеждены, что на этом этапе наших общих усилий и все ливийские стороны должны участвовать в прямых переговорах, и все соседи Ливии должны обязательно иметь свой голос в формировании условий для межливийского урегулирования", - сказал Лавров.
"Мы, кстати сказать, отмечаем, что наши алжирские друзья, как и РФ, работают со всеми без исключения ливийскими политическими силами, и только в этом, я думаю, залог успеха будущего решения этой проблемы", - подчеркнул он.
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция, а ЛНА - Египет.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Вчера, 14:29
Лавров призвал стороны ливийского конфликта к прекращению огня
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Обострение конфликта в ЛивииРоссияСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЛивияТурцияВ мире
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