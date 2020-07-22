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Госдума усилила контроль за иностранными инвестициями
Госдума приняла закон, усиливающий контроль за иностранными инвестициями в российские компании из стратегических отраслей. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T14:36
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
госдума рф
экономика
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральная антимонопольная служба (фас россии), госдума рф, экономика

Госдума усилила контроль за иностранными инвестициями

14:36 22.07.2020
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Здание Государственной думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Госдума приняла закон, усиливающий контроль за иностранными инвестициями в российские компании из стратегических отраслей.
К стратегическим сейчас относится более 40 видов деятельности, в том числе работа в ядерной сфере; разработка, производство, ремонт, продажа и утилизация военной техники; космическая и авиационная сфера; изучение недр, добыча полезных ископаемых.
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Закон уточняет основания предварительного согласования сделок иностранных инвесторов при приобретении акций российских компаний из стратегических отраслей. После вступления его в силу при рассмотрении сделок по покупке акций такой компании зарубежным инвестором будут учитываться все уже приобретенные им акции этой компании, даже если покупатель временно не может ими распоряжаться.
Предлагаемые новации исключат возможность злоупотреблений со стороны иностранных инвесторов при временной передаче другим лицам права прямо или косвенно распоряжаться голосующими акциями (долями) стратегической компании. Сейчас доля зарубежного инвестора в такой компании определяется не через факт владения акциями, а через непосредственное право распоряжаться голосами, приходящимися на них. Однако он может передать такое право на определенное время другому лицу, например, по договору доверительного управления, залога, РЕПО, обеспечительного платежа.
Если после этого инвестор купит еще акции этого же стратегического общества, он может стать владельцем большого пакета без согласования сделки с правительственной комиссией. Например, инвестор, передавший из 30% голосующих акций 20% в залог, будет признан имеющим право распоряжаться лишь 10% голосов. Благодаря этому он сможет приобрести еще 40% акций компании без согласования с правкомиссией. В итоге фактически иностранный инвестор будет владеть 70% голосующих акций компании после прекращения договора залога.
Такие случаи редки, но имеют серьезное значение в правоприменительной практике, поясняли РИА Новости в ФАС. Закон призван исключить возможность таких злоупотреблений в дальнейшем. Он позволит при покупке иностранным инвестором акций стратегического общества учитывать весь уже имеющийся у него пакет акций этой компании. Закон должен будет вступить в силу через 10 дней после официального опубликования.
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