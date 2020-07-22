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Минздрав готовится выпустить вакцину от COVID-19 на особых условиях
Минздрав России готовится к выпуску вакцины от коронавируса на особых условиях – параллельно будет идти сбор данных об эффективности и безопасности, заявил... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T14:34
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РИА Новости
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353
60
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Минздрав готовится выпустить вакцину от COVID-19 на особых условиях

14:34 22.07.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства здравоохранения РФ
Здание Министерства здравоохранения РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Здание Министерства здравоохранения РФ. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Минздрав России готовится к выпуску вакцины от коронавируса на особых условиях – параллельно будет идти сбор данных об эффективности и безопасности, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Мы готовимся не только к завершению клинических исследований, но и к выпуску вакцины на условиях, что значит параллельно будет идти сбор данных об эффективности, безопасности и ряде других параметров, которые просто необходимо учитывать. Планируем также использовать электронные ресурсы наблюдения за пациентами, получившими этот лекарственный препарат", - сказал Мурашко в эфире канала "Россия 24".
Он отметил, что эффективность и безопасность вакцины сейчас подтверждается, но чем больше людей будут получать вакцину, тем больше будет данных, которые нужно будет проанализировать.
По словам Мурашко, вакцинация должны идти через лабораторно-поликлинические подразделения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоОбщество
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