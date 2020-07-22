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В Минздраве заявили о неэффективности гидроксихлорохина против COVID-19
Препарат гидроксихлорохин не показал свою эффективность, вероятно, его скоро исключат из рекомендаций по лечению коронавируса, заявил главный внештатный... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T16:26
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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воз, сергей авдеев, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество

В Минздраве заявили о неэффективности гидроксихлорохина против COVID-19

14:33 22.07.2020 (обновлено: 16:26 22.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Даничев Сотрудник лаборатории ФБУЗ '"Центр гигиены и эпидемиологии в Санкт-Петербурге" во время тестирования проб на коронавирус
 Сотрудник лаборатории ФБУЗ 'Центр гигиены и эпидемиологии в Санкт-Петербурге во время тестирования проб на коронавирус
© РИА Новости / Алексей Даничев
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Препарат гидроксихлорохин не показал свою эффективность, вероятно, его скоро исключат из рекомендаций по лечению коронавируса, заявил главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.
"Сегодня мы говорим, что мы просто-напросто, наверное, скоро этот препарат исключим из наших списков, в том числе из 7 версии, препарат не показал какой-либо эффективности", - сказал Авдеев на пресс-конференции.
Он отметил, что, вероятно, из рекомендаций будет исключен и препарат ритонавир, что тоже связано с его неэффективностью.
Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) остановила испытания гидроксихлорохина, лопинавира и ритонавира в рамках своих тестов для поиска лекарства от COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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