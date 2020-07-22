https://ria.ru/20200722/1574718387.html
В Минздраве заявили о неэффективности гидроксихлорохина против COVID-19
Препарат гидроксихлорохин не показал свою эффективность, вероятно, его скоро исключат из рекомендаций по лечению коронавируса, заявил главный внештатный... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T14:33
2020-07-22T16:26
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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