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Москва и Анкара обсудили ситуацию в Ливии
Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин и представители Минобороны России обсудили с турецкой стороной скорейшее прекращение боевых действий в Ливии, говорится в... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T14:32
сергей вершинин
халифа хафтар
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ливия
турция
в мире
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353
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сергей вершинин, халифа хафтар, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ливия, турция, в мире

Москва и Анкара обсудили ситуацию в Ливии

14:32 22.07.2020
284
© AP Photo / Mohammad HannonВоеннослужащие Ливийской национальной армии
Военнослужащие Ливийской национальной армии
© AP Photo / Mohammad Hannon
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин и представители Минобороны России обсудили с турецкой стороной скорейшее прекращение боевых действий в Ливии, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Российская межведомственная делегация во главе с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Вершининым c участием представителей Минобороны России провела 21-22 июля в Анкаре консультации с руководством различных турецких ведомств во главе с заместителем министра иностранных дел Турции Седатом Оналом.
"Были подробно обсуждены различные аспекты ближневосточных проблем с акцентом на задачи скорейшего прекращения боевых действий и обеспечения долгосрочного урегулирования в Ливии", - говорится в сообщении министерства иностранных дел РФ.
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция, а ЛНА - Египет.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Вчера, 14:30
Лавров: Россия не делает ставки на ту или иную сторону конфликта в Ливии
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Сергей ВершининХалифа ХафтарМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЛивияТурцияВ мире
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