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Путин провел встречу с главой Пенсионного фонда Топилиным
Президент России Владимир Путин провел встречу с главой ПФР Максимом Топилиным. Стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T14:43
пенсионный фонд рф
максим топилин
владимир путин
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
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пенсионный фонд рф, максим топилин, владимир путин, в мире

Путин провел встречу с главой Пенсионного фонда Топилиным

14:32 22.07.2020 (обновлено: 14:43 22.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел встречу с главой ПФР Максимом Топилиным. Стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля.
Обсуждалась организация социальных выплат и текущая работа фонда с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки.
РИА Новости
Табличка на здании Пенсионного фонда Российской Федерации
21 июля, 15:48
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2000212
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Пенсионный фонд РФМаксим ТопилинВладимир ПутинВ мире
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