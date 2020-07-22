В галерее "Триумф" откроется выставка Сергея Филатова

Сергей Филатов. Две точки на гладкой черной поверхности

Сергей Филатов. Две точки на гладкой черной поверхности

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Выставка саунд-арта и живописи "Две точки на гладкой черной поверхности" Сергея Филатова откроется 30 июля в галерее "Триумф", сообщает пресс-служба.

"В экспозицию войдут новые звуковые скульптуры Филатова и работы, которые художник переосмыслил для пространства галереи", — говорится в сообщении пресс-службы.

Девять инсталляций раскрывают "звуковой потенциал объектов и вещей" и демонстрируют "разные способы взаимодействия со средой, в которой они расположены".

Так, "звучание скульптуры "СоноКонтур" ассоциируется с храмовым колокольным перезвоном и призвано вернуть внимание в текущий момент <....> Цепочки пузырьков в резервуарах скульптуры "Восходящий поток" создают звуковые текстуры в результате взаимодействия воды и воздуха <...> Инсталляция "Параллельное касание" — своеобразный хрустальный метроном", — уточнили в пресс-службе.

В экспозиции также представлены графические работы автора из цикла "Знаки на пути" и серия живописи "Горизонт вечности".

"Представленные совместно аудио и визуальные работы демонстрируют единство творческого метода художника", — отметили в пресс-службе.