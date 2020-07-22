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https://ria.ru/20200722/1574718162.html
В галерее "Триумф" откроется выставка Сергея Филатова
Выставка саунд-арта и живописи "Две точки на гладкой черной поверхности" Сергея Филатова откроется 30 июля в галерее "Триумф", сообщает пресс-служба. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T16:35
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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галерея "триумф", новости культуры, музеи

В галерее "Триумф" откроется выставка Сергея Филатова

16:35 22.07.2020
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Сергей Филатов. Две точки на гладкой черной поверхности
Сергей Филатов. Две точки на гладкой черной поверхности
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Выставка саунд-арта и живописи "Две точки на гладкой черной поверхности" Сергея Филатова откроется 30 июля в галерее "Триумф", сообщает пресс-служба.
"В экспозицию войдут новые звуковые скульптуры Филатова и работы, которые художник переосмыслил для пространства галереи", — говорится в сообщении пресс-службы.
Девять инсталляций раскрывают "звуковой потенциал объектов и вещей" и демонстрируют "разные способы взаимодействия со средой, в которой они расположены".
Так, "звучание скульптуры "СоноКонтур" ассоциируется с храмовым колокольным перезвоном и призвано вернуть внимание в текущий момент <....> Цепочки пузырьков в резервуарах скульптуры "Восходящий поток" создают звуковые текстуры в результате взаимодействия воды и воздуха <...> Инсталляция "Параллельное касание" — своеобразный хрустальный метроном", — уточнили в пресс-службе.
В экспозиции также представлены графические работы автора из цикла "Знаки на пути" и серия живописи "Горизонт вечности".
"Представленные совместно аудио и визуальные работы демонстрируют единство творческого метода художника", — отметили в пресс-службе.
Выставка продлится до 30 августа, для посещения необходима регистрация на сайте.
Афиша выставки Чрезвычайное положение в галерее Триумф
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