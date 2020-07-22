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"Камаз" прогнозирует падение рынка новых тяжелых грузовиков в России
Рынок новых тяжелых грузовиков (массой 14-40 тонн) в России по итогам 2020 года составит максимум 54 тысячи машин против 65 тысяч по итогам прошлого года,... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T22:34
новости компаний - экономика
сергей когогин
экономика
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/rsport/94723/89/947238932_0:160:3073:1888_1400x0_80_0_0_0b94b7d6b66646a66d928a71287f2c49.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
новости компаний - экономика, сергей когогин, экономика

"Камаз" прогнозирует падение рынка новых тяжелых грузовиков в России

14:30 22.07.2020 (обновлено: 22:34 22.07.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСергей Когогин
Сергей Когогин
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Рынок новых тяжелых грузовиков (массой 14-40 тонн) в России по итогам 2020 года составит максимум 54 тысячи машин против 65 тысяч по итогам прошлого года, падение рынка будет 10-15%, рассказал журналистам гендиректор "Камаза" Сергей Когогин.
"Рынок, как мы считаем, 10-15% будет падение. В прошлом году было 65 тысяч, от силы 54 тысячи (будет - ред.). Мы очень серьезный вызов приняли в премиум-сегменте. В первую очередь из-за того, что наш тягач дешевле, клиент стал довольствоваться узкой кабиной. Второе, у нас появились в премиум-сегменте самосвалы. Есть четкий тренд, что растет премиум-сегмент. Дешевыми машинами никто не интересуется, только в тех инвестпроектах, где, как говорится, выстрелил и забыл - отработал контракт, можно машину бросить. А покупать начали премиум-сегмент, и мы здесь тоже конкурентоспособны", - объяснил Когогин.
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В конце прошлого года топ-менеджер говорил, что допускает умеренное снижение основного для компании рынка тяжелых грузовиков массой 14-40 тонн в РФ в 2020 году - продажи могут снизиться в пределах 5%.
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Новости компаний - ЭкономикаСергей КогогинЭкономика
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