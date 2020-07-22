"Камаз" прогнозирует падение рынка новых тяжелых грузовиков в России

"Рынок, как мы считаем, 10-15% будет падение. В прошлом году было 65 тысяч, от силы 54 тысячи (будет - ред.). Мы очень серьезный вызов приняли в премиум-сегменте. В первую очередь из-за того, что наш тягач дешевле, клиент стал довольствоваться узкой кабиной. Второе, у нас появились в премиум-сегменте самосвалы. Есть четкий тренд, что растет премиум-сегмент. Дешевыми машинами никто не интересуется, только в тех инвестпроектах, где, как говорится, выстрелил и забыл - отработал контракт, можно машину бросить. А покупать начали премиум-сегмент, и мы здесь тоже конкурентоспособны", - объяснил Когогин.