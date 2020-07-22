https://ria.ru/20200722/1574718123.html
"Камаз" прогнозирует падение рынка новых тяжелых грузовиков в России
Рынок новых тяжелых грузовиков (массой 14-40 тонн) в России по итогам 2020 года составит максимум 54 тысячи машин против 65 тысяч по итогам прошлого года,... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T14:30
2020-07-22T22:34
новости компаний - экономика
сергей когогин
экономика
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ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости компаний - экономика, сергей когогин, экономика
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости.
Рынок новых тяжелых грузовиков (массой 14-40 тонн) в России по итогам 2020 года составит максимум 54 тысячи машин против 65 тысяч по итогам прошлого года, падение рынка будет 10-15%, рассказал журналистам гендиректор "Камаза" Сергей Когогин
.
"Рынок, как мы считаем, 10-15% будет падение. В прошлом году было 65 тысяч, от силы 54 тысячи (будет - ред.). Мы очень серьезный вызов приняли в премиум-сегменте. В первую очередь из-за того, что наш тягач дешевле, клиент стал довольствоваться узкой кабиной. Второе, у нас появились в премиум-сегменте самосвалы. Есть четкий тренд, что растет премиум-сегмент. Дешевыми машинами никто не интересуется, только в тех инвестпроектах, где, как говорится, выстрелил и забыл - отработал контракт, можно машину бросить. А покупать начали премиум-сегмент, и мы здесь тоже конкурентоспособны", - объяснил Когогин.
В конце прошлого года топ-менеджер говорил, что допускает умеренное снижение основного для компании рынка тяжелых грузовиков массой 14-40 тонн в РФ в 2020 году - продажи могут снизиться в пределах 5%.