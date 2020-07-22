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Лавров: Россия не делает ставки на ту или иную сторону конфликта в Ливии
Россия никогда не делала ставки на ту или иную сторону конфликта в Ливии и продолжает поддерживать контакты с Ливией сейчас, заявил глава российского МИД Сергей РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T14:41
сергей лавров
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сергей лавров, москва, ливия, в мире

Лавров: Россия не делает ставки на ту или иную сторону конфликта в Ливии

14:30 22.07.2020 (обновлено: 14:41 22.07.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Россия никогда не делала ставки на ту или иную сторону конфликта в Ливии и продолжает поддерживать контакты с Ливией сейчас, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
"В отличие от многих других внешних игроков Россия никогда не пыталась делать какие-то ставки в ливийской игре, мы всегда работали со всеми политическими силами Ливии, принимали всех их в Москве в разное время и продолжаем поддерживать контакты с Ливией сейчас" - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Алжира.
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция и Катар, а ЛНА - Египет и ОАЭ.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Алжира Сабри Букадумом
Вчера, 14:37
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