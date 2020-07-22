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На Ямале уснувший водитель спровоцировал ДТП, погиб один человек
Уснувший за рулем легкового автомобиля водитель спровоцировал аварию на трассе в Ямало-Ненецком автономном округе, в которой погиб человек, еще трое пострадали, РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T14:30
2020-07-22T14:30
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
ноябрьск
сургут
салехард
происшествия
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РИА Новости
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ямало-ненецкий автономный округ (янао), ноябрьск, сургут, салехард, происшествия
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 июл - РИА Новости. Уснувший за рулем легкового автомобиля водитель спровоцировал аварию на трассе в Ямало-Ненецком автономном округе, в которой погиб человек, еще трое пострадали, сообщает региональное управление ГИБДД.
Авария, согласно информации автоинспекции, произошла в среду на автодороге Сургут
- Салехард
недалеко от Ноябрьска
.
"По предварительной информации, водитель легкового автомобиля Volkswagen уснул за рулем, допустил выезд на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с легковым автомобилем Daewoo", - говорится в сообщении.
Правоохранители предполагают, что легковушка, вылетевшая на встречную полосу, двигалась со стороны Сургута в город Муравленко.
"В результате происшествия водитель автомобиля Daewoo травмирован, пассажирка от полученных травм скончалась на месте ДТП. Водитель и несовершеннолетний пассажир автомобиля Volkswagen получили различные травмы", - подчеркнули в ГИБДД.
Автоинспекторы устанавливают точные причины случившегося, назначена проверка, добавили в ведомстве.
По информации региональной газеты "Красный Север", это второе ДТП со смертельным исходом в указанном районе за пять дней. В минувшую субботу на той же трассе столкнулись грузовик и автомобиль "УАЗ", водитель которого выехал на встречную полосу и погиб в результате аварии.