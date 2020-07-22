На Ямале уснувший водитель спровоцировал ДТП, погиб один человек

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 июл - РИА Новости. Уснувший за рулем легкового автомобиля водитель спровоцировал аварию на трассе в Ямало-Ненецком автономном округе, в которой погиб человек, еще трое пострадали, сообщает региональное управление ГИБДД.

Авария, согласно информации автоинспекции, произошла в среду на автодороге Сургут Салехард недалеко от Ноябрьска

"По предварительной информации, водитель легкового автомобиля Volkswagen уснул за рулем, допустил выезд на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с легковым автомобилем Daewoo", - говорится в сообщении.

Правоохранители предполагают, что легковушка, вылетевшая на встречную полосу, двигалась со стороны Сургута в город Муравленко.

"В результате происшествия водитель автомобиля Daewoo травмирован, пассажирка от полученных травм скончалась на месте ДТП. Водитель и несовершеннолетний пассажир автомобиля Volkswagen получили различные травмы", - подчеркнули в ГИБДД.

Автоинспекторы устанавливают точные причины случившегося, назначена проверка, добавили в ведомстве.