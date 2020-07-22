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Лавров призвал стороны ливийского конфликта к прекращению огня
Москва работает со всеми игроками ливийского кризиса, уделяет особое внимание задаче немедленного прекращения боевых действий, заявил глава российского МИД... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T14:29
обострение конфликта в ливии
халифа хафтар
сергей лавров
москва
алжир (республика)
ливия
в мире
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353
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РИА Новости
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обострение конфликта в ливии, халифа хафтар, сергей лавров, москва, алжир (республика), ливия, в мире

Лавров призвал стороны ливийского конфликта к прекращению огня

14:29 22.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Москва работает со всеми игроками ливийского кризиса, уделяет особое внимание задаче немедленного прекращения боевых действий, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
"Мы работаем с каждой из этих сторон. В наших контактах – с соседями Ливии, и с другими внешними игроками - мы уделяем особое внимание задаче немедленного прекращения боевых действий, но не в качестве финальной точки во всех наших усилиях, а в качестве этапа, который должен сразу же быть продолжен в рамках комитета по решению военных вопросов и в рамках диалога по политическому урегулированию с учетом всех регионов Ливии", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Алжира.
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция и Катар, а ЛНА - Египет и ОАЭ.
Военнослужащие Ливийской национальной армии
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Обострение конфликта в ЛивииХалифа ХафтарСергей ЛавровМоскваАлжир (республика)ЛивияВ мире
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