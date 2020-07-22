Росздравнадзор назвал условие применения аппаратов ИВЛ "Авента-М"

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Аппараты ИВЛ "Авента-М" могут быть допущены к применению только после дополнительной проверки функциональных и технических характеристик, сообщила пресс-служба Аппараты ИВЛ "Авента-М" могут быть допущены к применению только после дополнительной проверки функциональных и технических характеристик, сообщила пресс-служба Росздравнадзора

"Аппараты искусственной вентиляции легких "АВЕНТА-М" по ТУ 9444-004-07509215-2010 c принадлежностями" могут быть допущены к применению только после дополнительной проверки функциональных и технических характеристик и получения соответствующих документов, как указано в информационном письме Росздравнадзора "об отзыве медицинского изделия" от 22.06.2020 № 01И-1181/20", - говорится в сообщении.

В настоящее время "Уральский приборостроительный завод" проводит корректирующие мероприятия в отношении аппаратов, уточнили в пресс-службе.

Аппараты ИВЛ "Авента-М", произведенные на УПЗ, использовались в московской и петербургской больницах, где 9 и 12 мая произошли пожары и погибли в общей сложности семь пациентов. После случившегося Росздравнадзор приостановил использование в России этих аппаратов ИВЛ на время расследования.