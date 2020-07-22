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Росздравнадзор назвал условие применения аппаратов ИВЛ "Авента-М"
Аппараты ИВЛ "Авента-М" могут быть допущены к применению только после дополнительной проверки функциональных и технических характеристик, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T14:29
авента-м (аппарат ивл)
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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авента-м (аппарат ивл), здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

Росздравнадзор назвал условие применения аппаратов ИВЛ "Авента-М"

14:29 22.07.2020
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкАппарат искусственной вентиляции легких "Авента-М"
Аппарат искусственной вентиляции легких Авента-М
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Аппарат искусственной вентиляции легких "Авента-М". Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Аппараты ИВЛ "Авента-М" могут быть допущены к применению только после дополнительной проверки функциональных и технических характеристик, сообщила пресс-служба Росздравнадзора.
"Аппараты искусственной вентиляции легких "АВЕНТА-М" по ТУ 9444-004-07509215-2010 c принадлежностями" могут быть допущены к применению только после дополнительной проверки функциональных и технических характеристик и получения соответствующих документов, как указано в информационном письме Росздравнадзора "об отзыве медицинского изделия" от 22.06.2020 № 01И-1181/20", - говорится в сообщении.
В настоящее время "Уральский приборостроительный завод" проводит корректирующие мероприятия в отношении аппаратов, уточнили в пресс-службе.
Аппараты ИВЛ "Авента-М", произведенные на УПЗ, использовались в московской и петербургской больницах, где 9 и 12 мая произошли пожары и погибли в общей сложности семь пациентов. После случившегося Росздравнадзор приостановил использование в России этих аппаратов ИВЛ на время расследования.
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Авента-М (аппарат ИВЛ)Здоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
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