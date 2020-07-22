https://ria.ru/20200722/1574717955.html
Росздравнадзор назвал условие применения аппаратов ИВЛ "Авента-М"
Аппараты ИВЛ "Авента-М" могут быть допущены к применению только после дополнительной проверки функциональных и технических характеристик, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T14:29
2020-07-22T14:29
авента-м (аппарат ивл)
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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РИА Новости
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авента-м (аппарат ивл), здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости.
Аппараты ИВЛ "Авента-М" могут быть допущены к применению только после дополнительной проверки функциональных и технических характеристик, сообщила пресс-служба Росздравнадзора
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"Аппараты искусственной вентиляции легких "АВЕНТА-М" по ТУ 9444-004-07509215-2010 c принадлежностями" могут быть допущены к применению только после дополнительной проверки функциональных и технических характеристик и получения соответствующих документов, как указано в информационном письме Росздравнадзора "об отзыве медицинского изделия" от 22.06.2020 № 01И-1181/20", - говорится в сообщении.
В настоящее время "Уральский приборостроительный завод" проводит корректирующие мероприятия в отношении аппаратов, уточнили в пресс-службе.
Аппараты ИВЛ "Авента-М", произведенные на УПЗ, использовались в московской и петербургской больницах, где 9 и 12 мая произошли пожары и погибли в общей сложности семь пациентов. После случившегося Росздравнадзор приостановил использование в России этих аппаратов ИВЛ на время расследования.
Росздравнадзор 8 июля завершил проверку УПЗ, в ходе мероприятий выявлены нарушения производственных процессов, а также несоответствие медизделия эксплуатационной и технической документации. Однако экспертиза не установила прямой связи выявленных нарушений с произошедшими возгораниями.