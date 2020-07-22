https://ria.ru/20200722/1574717895.html
Антитела к COVID-19 выявили у 24 процентов жителей Москвы и Подмосковья
Антитела к коронавирусу имеют 23-24% жителей Москвы и Подмосковья, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T14:28
2020-07-22T14:34
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https://ria.ru/20200722/1574710682.html
москва
московская область (подмосковье)
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779857_0:229:3093:1969_1400x0_80_0_0_1bf08043864fc2e98e5ba3ba57616d85.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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