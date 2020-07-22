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Распространение нового коронавируса
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Антитела к COVID-19 выявили у 24 процентов жителей Москвы и Подмосковья
Антитела к коронавирусу имеют 23-24% жителей Москвы и Подмосковья, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T14:34
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
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министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), михаил мурашко, москва, московская область (подмосковье), общество

Антитела к COVID-19 выявили у 24 процентов жителей Москвы и Подмосковья

14:28 22.07.2020 (обновлено: 14:34 22.07.2020)
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© РИА Новости / Денис АбрамовПробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Антитела к коронавирусу имеют 23-24% жителей Москвы и Подмосковья, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
"По Москве, Московской области данные показывают, что цифра перевалила уже за 23-24 процента", - сказал он журналистам.
При этом министр отметил, что в разных регионах это разная цифра.

По тем регионам, которые находятся на пике или не вышли, как это говорится, на плато, там людей, имеющих иммунитет, значительно меньше.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Михаил Мурашко
глава Минздрава
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Михаил МурашкоМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
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