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СМИ сообщили подробности убийства девушки в центре Москвы
Парень убитой в квартире в центре Москвы девушки уехал из столицы, сообщил РЕН ТВ. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T15:02
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200719/1574551763.html
Церквей все больше, духовности все меньше.
20
Вася, бери выше. Это лучи инопланетян. А то что якобы у людей есть мозг и более того им можно думать, это тоже всё враки инопланетян. Ты раскрыл заговор.
11
8
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/149772/23/1497722313_0:218:2500:1624_1400x0_80_0_0_0f354d00d8ad6d752b1349a49c0096bc.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

СМИ сообщили подробности убийства девушки в центре Москвы

14:26 22.07.2020 (обновлено: 15:02 22.07.2020)
30993
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Парень убитой в квартире в центре Москвы девушки уехал из столицы, сообщил РЕН ТВ.
По данным телеканала, последний раз девушку видели 19 июля: вместе с подозреваемым она заходила в его квартиру.
Ранее в столичном ГСУ СК сообщили, что в квартире жилого дома в Колпачном переулке найдено тело молодой девушки с множественными телесными повреждениями в области головы и тела.
По версии следствия, девушку избил ее жених. Пара должна была пожениться в августе.
Полицейский
19 июля, 11:23
Под Сергиевым Посадом обнаружили тело женщины в чемодане
4565810911
Обсудить 8
Следственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Церквей все больше, духовности все меньше.
22 июля, 19:22
Чья Чьо
1020008
Вася, бери выше. Это лучи инопланетян. А то что якобы у людей есть мозг и более того им можно думать, это тоже всё враки инопланетян. Ты раскрыл заговор.
22 июля, 18:25
Константин Деткин
900011
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