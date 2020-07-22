https://ria.ru/20200722/1574717810.html
СМИ сообщили подробности убийства девушки в центре Москвы
Парень убитой в квартире в центре Москвы девушки уехал из столицы, сообщил РЕН ТВ. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T14:26
2020-07-22T15:02
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200719/1574551763.html
Чья Чьо
Церквей все больше, духовности все меньше.
20
Константин Деткин
Вася, бери выше. Это лучи инопланетян. А то что якобы у людей есть мозг и более того им можно думать, это тоже всё враки инопланетян. Ты раскрыл заговор.
11
8
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/149772/23/1497722313_0:218:2500:1624_1400x0_80_0_0_0f354d00d8ad6d752b1349a49c0096bc.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия