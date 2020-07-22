В Гренландии проголосовали за сохранение памятника священнику-колонисту

СТОКГОЛЬМ, 22 июл - РИА Новости. Жители Жители Гренландии проголосовали за то, чтобы оставить памятник датскому священнику Хансу Эгеде, участвовавшему в колонизации территории, на прежнем месте, пишет в среду датская газета Berlingske

Дебаты вокруг памятника Эгеде начались около месяца назад, после того как памятник облили красной краской и написали на нем по-английски: "Деколонизируй". Полиция завела дело о вандализме, а ряд депутатов местного парламента выступили за то, чтобы статуя была перенесена в музей. В настоящее время она расположена на горе рядом со столицей Гренландии городом Нуук и смотрит на город сверху.

За то чтобы переместить памятник, проголосовали 600 человек, 923 проголосовавших хотели бы оставить его на прежнем месте.

"Меня не удивляет, что большинство проголосовали за то, чтобы статуя осталась на прежнем месте, но это не означает, что мы ничего не должны делать, потому что по-прежнему существует многочисленное меньшинство, которое хотело бы переместить статую", - цитирует агентство Рейтер члена парламента Гренландии Айю Шемнитц Ларсен.

Ханс Эгеде (1686-1758) известен тем, что по поручению короля Дании путешествовал в Гренландию, с тем чтобы обратить инуитов в христианство. Он также основал город Нуук, являющийся в настоящее время столицей территории.