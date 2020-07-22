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В Гренландии проголосовали за сохранение памятника священнику-колонисту
Жители Гренландии проголосовали за то, чтобы оставить памятник датскому священнику Хансу Эгеде, участвовавшему в колонизации территории, на прежнем месте, пишет РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T14:25
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джордж флойд, христофор колумб, европа, сша, гренландия, в мире

В Гренландии проголосовали за сохранение памятника священнику-колонисту

14:25 22.07.2020
243
© РИА Новости. Фото Ивана ЗахарченкоГренландия
Гренландия
© РИА Новости. Фото Ивана Захарченко
Гренландия. Архивное фото
СТОКГОЛЬМ, 22 июл - РИА Новости. Жители Гренландии проголосовали за то, чтобы оставить памятник датскому священнику Хансу Эгеде, участвовавшему в колонизации территории, на прежнем месте, пишет в среду датская газета Berlingske.
Дебаты вокруг памятника Эгеде начались около месяца назад, после того как памятник облили красной краской и написали на нем по-английски: "Деколонизируй". Полиция завела дело о вандализме, а ряд депутатов местного парламента выступили за то, чтобы статуя была перенесена в музей. В настоящее время она расположена на горе рядом со столицей Гренландии городом Нуук и смотрит на город сверху.
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За то чтобы переместить памятник, проголосовали 600 человек, 923 проголосовавших хотели бы оставить его на прежнем месте.
"Меня не удивляет, что большинство проголосовали за то, чтобы статуя осталась на прежнем месте, но это не означает, что мы ничего не должны делать, потому что по-прежнему существует многочисленное меньшинство, которое хотело бы переместить статую", - цитирует агентство Рейтер члена парламента Гренландии Айю Шемнитц Ларсен.
Ханс Эгеде (1686-1758) известен тем, что по поручению короля Дании путешествовал в Гренландию, с тем чтобы обратить инуитов в христианство. Он также основал город Нуук, являющийся в настоящее время столицей территории.
Волна попыток сноса и осквернения памятников историческим деятелям, причастным к колонизации, пришла в Европу из США, где в ряде штатов начался стихийный снос памятников южанам времен Гражданской войны на фоне протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. Это коснулось также статуй первооткрывателя Америки Христофора Колумба, которого левые активисты обвиняют в геноциде коренного населения Америки.
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