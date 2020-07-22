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В Дамаске оценили взаимодействие с Россией в рамках Интерпола
Сирия продолжает в непрерывном режиме взаимодействие с другими странами в рамках Интерпола, в частности, взаимодействие с российской стороной проходит плотно и... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T14:23
2020-07-22T20:02
интерпол
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
интерпол, сирия, в мире
ДАМАСК, 22 июл - РИА Новости. Сирия
продолжает в непрерывном режиме взаимодействие с другими странами в рамках Интерпола
, в частности, взаимодействие с российской стороной проходит плотно и на отличном уровне, заявил в интервью РИА Новости глава департамента уголовного розыска САР Насер Диб.
"Россия - дружественное государство и стратегический союзник. Взаимодействие отличное и непрерывное, оно не прерывалось и расширялось все последнее время, благодаря обмену информацией по делам террористов, их передвижению, вдобавок к взаимодействию уголовных розысков двух стран. Плотное взаимодействие способствовало синхронизации работы с московским Интерполом", - сказал Диб.
Глава сирийского уголовного розыска отметил, что Сирия продолжает также взаимодействовать с международным Интерполом в полном объеме. Ежедневно идет обмен письмами в рамках уголовных дел. Выявляются и сообщаются данные преступников, которые находятся в международном розыске, или наоборот, сирийская сторона получает данные о разыскиваемых ей гражданах в других странах.
По словам Диба, взаимодействие эффективно продолжается по расследованиям преступлений, связанных с убийствами, подделкой документов, незаконным оборотом наркотиков и кражей автомобилей.
"Ситуация в Сирии в какой-то степени сократила уровень взаимодействия, однако причина, скорее, в остановке авиаперелетов, что в свою очередь ограничило возможности экстрадиции и приема арестованных", - добавил сирийский генерал.