В Дамаске оценили взаимодействие с Россией в рамках Интерпола

ДАМАСК, 22 июл - РИА Новости. Сирия продолжает в непрерывном режиме взаимодействие с другими странами в рамках Интерпола , в частности, взаимодействие с российской стороной проходит плотно и на отличном уровне, заявил в интервью РИА Новости глава департамента уголовного розыска САР Насер Диб.

"Россия - дружественное государство и стратегический союзник. Взаимодействие отличное и непрерывное, оно не прерывалось и расширялось все последнее время, благодаря обмену информацией по делам террористов, их передвижению, вдобавок к взаимодействию уголовных розысков двух стран. Плотное взаимодействие способствовало синхронизации работы с московским Интерполом", - сказал Диб.

Глава сирийского уголовного розыска отметил, что Сирия продолжает также взаимодействовать с международным Интерполом в полном объеме. Ежедневно идет обмен письмами в рамках уголовных дел. Выявляются и сообщаются данные преступников, которые находятся в международном розыске, или наоборот, сирийская сторона получает данные о разыскиваемых ей гражданах в других странах.

По словам Диба, взаимодействие эффективно продолжается по расследованиям преступлений, связанных с убийствами, подделкой документов, незаконным оборотом наркотиков и кражей автомобилей.