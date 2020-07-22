Мишустин пообещал открыто поговорить о бюджетной политике

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Правительство РФ готово открыто поговорить о налоговой и бюджетной политике на парламентских слушаниях осенью, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме.
"Я хочу сказать о важности бюджетной и налоговой политики. Конечно, это важнейшие инструменты планирования. Но хочу сказать, я, работая в министерстве финансов, в расширенном Минфине, в этом смысле всегда встречал достаточно положительную реакцию депутатов различных фракций на те элементы налоговой политики, бюджетной политики, которые всегда обсуждаются", - сказал он.
По его словам, такие обсуждения правительство и Минфин готовы провести осенью.
"Я знаю, что в сентябре будут соответствующие парламентские слушания о налоговой и бюджетной политике. Мне кажется, что мы обязательно там должны откровенно поговорить. И в этом смысле это не должны быть пустые разговоры, это должно быть обсуждение реальной ситуации по стратегиям", - отметил премьер.