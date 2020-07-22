Мишустин пообещал открыто поговорить о бюджетной политике

"Я знаю, что в сентябре будут соответствующие парламентские слушания о налоговой и бюджетной политике. Мне кажется, что мы обязательно там должны откровенно поговорить. И в этом смысле это не должны быть пустые разговоры, это должно быть обсуждение реальной ситуации по стратегиям", - отметил премьер.