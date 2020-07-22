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Мишустин пообещал открыто поговорить о бюджетной политике
Правительство РФ готово открыто поговорить о налоговой и бюджетной политике на парламентских слушаниях осенью, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T14:22
михаил мишустин
госдума рф
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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михаил мишустин, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии), экономика

Мишустин пообещал открыто поговорить о бюджетной политике

14:22 22.07.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Михаил Мишустин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Правительство РФ готово открыто поговорить о налоговой и бюджетной политике на парламентских слушаниях осенью, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме.
"Я хочу сказать о важности бюджетной и налоговой политики. Конечно, это важнейшие инструменты планирования. Но хочу сказать, я, работая в министерстве финансов, в расширенном Минфине, в этом смысле всегда встречал достаточно положительную реакцию депутатов различных фракций на те элементы налоговой политики, бюджетной политики, которые всегда обсуждаются", - сказал он.
По его словам, такие обсуждения правительство и Минфин готовы провести осенью.
"Я знаю, что в сентябре будут соответствующие парламентские слушания о налоговой и бюджетной политике. Мне кажется, что мы обязательно там должны откровенно поговорить. И в этом смысле это не должны быть пустые разговоры, это должно быть обсуждение реальной ситуации по стратегиям", - отметил премьер.
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