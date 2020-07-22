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Мурашко назвал возможные сроки регистрации вакцины от коронавируса
Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что вакцина от коронавируса может получить регистрацию в первой декаде августа. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T15:24
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил мурашко, здоровье - общество, общество

Мурашко назвал возможные сроки регистрации вакцины от коронавируса

14:20 22.07.2020 (обновлено: 15:24 22.07.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения России Михаил Мурашко
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что вакцина от коронавируса может получить регистрацию в первой декаде августа.
"Я думаю, что расширение контингента из категорий риска первое пойдет, наверное, уже в августе. Скорее всего, конечно, получит регистрационное удостоверение в первой декаде", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоОбщество
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