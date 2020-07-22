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Лавров прокомментировал ситуацию в Ливии и Сирии
Урегулирование ситуации в Ливии, Сирии и ряда других кризисов возможно только при учете баланса интересов сторон и невмешательстве внешних игроков, сказал глава РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T14:19
война в сирии
абдель фаттах ас-сиси
сергей лавров
ливия
сирия
мали
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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война в сирии, абдель фаттах ас-сиси, сергей лавров, ливия, сирия, мали, в мире

Лавров прокомментировал ситуацию в Ливии и Сирии

14:19 22.07.2020
497
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в режиме онлайн по итогам видеоконференции министров иностранных дел "нормандского формата"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в режиме онлайн по итогам видеоконференции министров иностранных дел нормандского формата
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Урегулирование ситуации в Ливии, Сирии и ряда других кризисов возможно только при учете баланса интересов сторон и невмешательстве внешних игроков, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Конечно, наши страны выступают за то, чтобы любые кризисы, любые конфликты урегулировались исключительно мирным, политико-дипломатическим способом. Если мы хотим устойчивого решения многочисленных проблем региона, в данном случае Ближнего Востока и севера Африки, все внешние игроки должны побуждать конфликтующие стороны к тому, чтобы они вступали в диалог и договаривались на основе компромисса, на основе баланса интересов", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Алжира.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с председателем Палаты депутатов (парламента) Ливии Акилой Салехом
21 июля, 19:36
Проблемы любого региона должны решаться через диалог, заявил Лавров
"С этих позиций только и можно решить такие кризисы, как сирийский, ближневосточное урегулирование, имею в виду палестино-израильский конфликт, ситуацию в Мали и в целом в Сахаро-Сахельском регионе, и, конечно же, ливийский конфликт, которому мы сегодня уделили особое внимание", - добавил Лавров.
В понедельник депутаты египетского парламента единогласно одобрили возможную отправку военных страны для выполнения боевых задач за пределами Египта на западном направлении. Согласно конституции Египта, президент страны может объявить войну или направить египетские войска на выполнение боевой задачи за пределами страны после получения согласия парламента.
Действующий на востоке Ливии парламент - Палата представителей – в ночь на 14 июля разрешил египетским вооруженным силам вмешаться в ливийский конфликт. В конце июня президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявлял, что его страна готова помочь ливийским племенам в борьбе против иностранного вмешательства, тренируя и вооружая их. Также он отмечал, что любое прямое вмешательство Египта в Ливии теперь легитимно согласно международному праву. По словам ас-Сиси, "красной чертой" для продвижения поддерживающих Правительство национального согласия войск является город Сирт, расположенный примерно в 900 километрах от границы с Египтом, и провинция Джуфра.
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция и Катар, а ЛНА - Египет и ОАЭ.
Тайип Эрдоган и Ангела Меркель
Вчера, 00:55
Эрдоган и Меркель обсудили ситуацию в Сирии и Ливии
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Война в СирииАбдель Фаттах ас-СисиСергей ЛавровЛивияСирияМалиВ мире
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