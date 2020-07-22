Лавров прокомментировал ситуацию в Ливии и Сирии

"Конечно, наши страны выступают за то, чтобы любые кризисы, любые конфликты урегулировались исключительно мирным, политико-дипломатическим способом. Если мы хотим устойчивого решения многочисленных проблем региона, в данном случае Ближнего Востока и севера Африки, все внешние игроки должны побуждать конфликтующие стороны к тому, чтобы они вступали в диалог и договаривались на основе компромисса, на основе баланса интересов", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Алжира.