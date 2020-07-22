В сети выберут топ-10 бизнес-задач для конкурса "Цифровой прорыв"

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Предприниматели могут обратиться за помощью в цифровизации собственного бизнеса к IT-специалистам в рамках конкурса "Цифровой прорыв". На сайте мероприятия предлагается составить десятку самых актуальных задач, решением которых займутся программисты. Голосование продлится с 22 июля по 5 августа 2020 года.

"Цель инициативы – помочь предпринимателям, пострадавшим от кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Авторам кейсов участие в проекте даст возможность без привлечения дополнительных ресурсов ускорить цифровую трансформацию своего бизнеса. Они смогут проверить живые гипотезы, получить нестандартные варианты решения своих задач и работающие прототипы продуктов, а также собрать компетентную команду из числа лучших российских IT-специалистов", – сообщается в пресс-релизе организаторов.

Отбором кейсов занимаются эксперты "Цифрового прорыва", на данный момент они остановили свой выбор на 26 наиболее актуальных прикладных кейсах. Среди них – задачи, связанные с анализом данных, компьютерным зрением, мобильной разработкой, созданием игр и инструментов для бизнеса и пользователей.

Участникам предлагается разработать новый подход к оценке и прогнозированию заболеваний, реализовать систему распознавания лиц для школ, придумать, как бесконтактно заселять постояльцев в отель, и создать платформу для онлайн-тренировок.

. Проголосовать могут все желающие, прошедшие авторизацию. "Цифровой прорыв" – флагманский проект президентской платформы "Россия – страна возможностей" Проголосовать могут все желающие, прошедшие авторизацию.