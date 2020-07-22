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В сети выберут топ-10 бизнес-задач для конкурса "Цифровой прорыв"
Предприниматели могут обратиться за помощью в цифровизации собственного бизнеса к IT-специалистам в рамках конкурса "Цифровой прорыв". На сайте мероприятия... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T14:20
технологии
общество
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574716933_0:0:2330:1311_1400x0_80_0_0_d03b44322d9d7ded268081bc87a10821.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
технологии, общество

В сети выберут топ-10 бизнес-задач для конкурса "Цифровой прорыв"

14:18 22.07.2020 (обновлено: 14:20 22.07.2020)
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© РИА Новости / Максим БогодвидУчастница соревнований в компетенции "Информационные кабельные сети"
Участница соревнований в компетенции Информационные кабельные сети
© РИА Новости / Максим Богодвид
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Предприниматели могут обратиться за помощью в цифровизации собственного бизнеса к IT-специалистам в рамках конкурса "Цифровой прорыв". На сайте мероприятия предлагается составить десятку самых актуальных задач, решением которых займутся программисты. Голосование продлится с 22 июля по 5 августа 2020 года.
"Цель инициативы – помочь предпринимателям, пострадавшим от кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Авторам кейсов участие в проекте даст возможность без привлечения дополнительных ресурсов ускорить цифровую трансформацию своего бизнеса. Они смогут проверить живые гипотезы, получить нестандартные варианты решения своих задач и работающие прототипы продуктов, а также собрать компетентную команду из числа лучших российских IT-специалистов", – сообщается в пресс-релизе организаторов.
Отбором кейсов занимаются эксперты "Цифрового прорыва", на данный момент они остановили свой выбор на 26 наиболее актуальных прикладных кейсах. Среди них – задачи, связанные с анализом данных, компьютерным зрением, мобильной разработкой, созданием игр и инструментов для бизнеса и пользователей.
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Участникам предлагается разработать новый подход к оценке и прогнозированию заболеваний, реализовать систему распознавания лиц для школ, придумать, как бесконтактно заселять постояльцев в отель, и создать платформу для онлайн-тренировок.
"Цифровой прорыв" – флагманский проект президентской платформы "Россия – страна возможностей". Проголосовать могут все желающие, прошедшие авторизацию.
В серии 48-часовых хакатонов 8 тысяч IT-специалистов со всей страны будут в прямом эфире создавать цифровые продукты. Победители разделят между собой денежные призы и получат возможность выйти в финал проекта. Лучшие решения будут реализованы.
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