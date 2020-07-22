Дерипаска сравнил курс Путина с курсом Рузвельта

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Миллиардер Миллиардер Олег Дерипаска считает, что поддержка россиянами поправок в конституцию, не что иное, как принятие гражданами курса властей страны и сравнил его с программой Франклина Рузвельта New Deal ("Новый курс"), которая вывела экономику США из Великой депрессии в 1930-е годы.

"Результаты референдума, которые либеральные круги так легко называют обнулением, на самом деле, как мне представляется, есть не что иное, как принятие большинством российского общества нового 16-летнего договора, как программа NEW DEAL — новый договор, с которым пришел Рузвельт в 30-е, и который вывел Америку из депрессии, превратив ее в великую и процветающую экономику для всех", - пишет Дерипаска в своем телеграм-канале.

"Наш референдум подчеркнул готовность нашего населения дать шанс всей управляющей техноструктуре России (не только президенту), а это почти 1000 руководителей, принимающих стратегические решения для всей страны с целью обеспечения страной экономики среднего достатка", - отметил миллиардер.

По его словам, "это значит увеличение дохода 60% населения страны, который сегодня составляет менее 5 тысяч евро в год (по данным госстатистики — менее 360 тысяч рублей), до минимального годового уровня дохода в 15 тысяч евро к концу 16-летнего периода".

"И, безусловно, эта ответственность лежит не только на президенте, но и на всех руководителях, включая руководителей частных и госкомпаний, членов правительства и глав регионов", - пишет Дерипаска.

С инициативой внести поправки в конституцию выступил глава государства Владимир Путин , оглашая послание Федеральному собранию 15 января 2020 года. Изменения посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.