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Дерипаска сравнил курс Путина с курсом Рузвельта
Миллиардер Олег Дерипаска считает, что поддержка россиянами поправок в конституцию, не что иное, как принятие гражданами курса властей страны и сравнил его с... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T14:17
россия
франклин рузвельт
владимир путин
олег дерипаска
сша
экономика
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https://ria.ru/20200713/1574259692.html
https://ria.ru/20200713/1574262143.html
Капитализм это зло и деда Вова его проводник. Пока жируют дерипаски, где-то плачут дети.
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россия
сша
РИА Новости
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РИА Новости
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353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
россия, франклин рузвельт, владимир путин, олег дерипаска, сша, экономика

Дерипаска сравнил курс Путина с курсом Рузвельта

14:16 22.07.2020 (обновлено: 14:17 22.07.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкОлег Дерипаска
Олег Дерипаска
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Олег Дерипаска. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Миллиардер Олег Дерипаска считает, что поддержка россиянами поправок в конституцию, не что иное, как принятие гражданами курса властей страны и сравнил его с программой Франклина Рузвельта New Deal ("Новый курс"), которая вывела экономику США из Великой депрессии в 1930-е годы.
"Результаты референдума, которые либеральные круги так легко называют обнулением, на самом деле, как мне представляется, есть не что иное, как принятие большинством российского общества нового 16-летнего договора, как программа NEW DEAL — новый договор, с которым пришел Рузвельт в 30-е, и который вывел Америку из депрессии, превратив ее в великую и процветающую экономику для всех", - пишет Дерипаска в своем телеграм-канале.
Президент РФ Владимир Путин
13 июля, 10:32
Путин предложил включить меры из плана по экономике в нацпроекты
"Наш референдум подчеркнул готовность нашего населения дать шанс всей управляющей техноструктуре России (не только президенту), а это почти 1000 руководителей, принимающих стратегические решения для всей страны с целью обеспечения страной экономики среднего достатка", - отметил миллиардер.
По его словам, "это значит увеличение дохода 60% населения страны, который сегодня составляет менее 5 тысяч евро в год (по данным госстатистики — менее 360 тысяч рублей), до минимального годового уровня дохода в 15 тысяч евро к концу 16-летнего периода".
"И, безусловно, эта ответственность лежит не только на президенте, но и на всех руководителях, включая руководителей частных и госкомпаний, членов правительства и глав регионов", - пишет Дерипаска.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
13 июля, 11:05
Мишустин рассказал об общенациональном плане по восстановлению экономики
С инициативой внести поправки в конституцию выступил глава государства Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию 15 января 2020 года. Изменения посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.
Голосование по поправкам в основной закон РФ проходило с 25 июня по 1 июля, они были поддержаны и вступили в силу 4 июля.
Общенациональный план действий по восстановлению российской экономики
5 июня, 12:23
Общенациональный план действий по восстановлению российской экономики
60810220
Обсудить 7
РоссияФранклин РузвельтВладимир ПутинОлег ДерипаскаСШАЭкономика
Популярные комментарии
Капитализм это зло и деда Вова его проводник. Пока жируют дерипаски, где-то плачут дети.
22 июля, 14:18
ЛКЛысый Кучерявый
1600039
Прогиб засчитан)))
22 июля, 14:22
Егор Панкратов
870015
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