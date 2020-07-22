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В Ставропольском крае продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет
В Ставропольском крае продлили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями до 6 августа, следует из постановления... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T15:28
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В Ставропольском крае продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет

14:16 22.07.2020 (обновлено: 15:28 22.07.2020)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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ПЯТИГОРСК, 22 июл — РИА Новости. В Ставропольском крае продлили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями до 6 августа, следует из постановления губернатора края.
Кроме этого, жители региона, вернувшиеся из-за границы, должны в течение трех дней сдать анализ на коронавирус методом ПЦР (полимеразной цепной реакции). У трудовых мигрантов будут проверять справки, подтверждающие отрицательный результат теста на коронавирус.
Всего в Ставропольском крае выявили 7195 случаев заражения инфекцией, выздоровели 4669 человек, умерли 134 пациента.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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