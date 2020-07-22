https://ria.ru/20200722/1574716972.html
В Ставропольском крае продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет
В Ставропольском крае продлили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями до 6 августа, следует из постановления... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T14:16
2020-07-22T15:28
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общество
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ставропольский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161010_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_9c500ae73d7598cfaca0345c5cc96c24.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, ставропольский край, общество