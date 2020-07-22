https://ria.ru/20200722/1574716894.html
Новый пистолет-пулемет Калашникова прошел госиспытания
В России завершили государственные испытания нового пистолета-пулемета Калашникова в рамках опытно-конструкторской работы (ОКР) "Витязь-МО", сообщили в... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T14:15
2020-07-22T16:28
россия
виктор калашников
оружие
безопасность
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https://radiosputnik.ria.ru/20200701/1573748894.html
Нефертити Васильевна Фишман
Теперь можно с американцами поговорить за санкции на Северный поток - 2, ведь, добрым словом и пистолет-пулеметом можно добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом.
71
Salavat Menshevik
Калашников - это автомат! Калашников сконструировал не пистолет-пулемет. Пистолет-пулемет Калашникова - режет слух. Может, все-таки, автомат?
50
27
россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, виктор калашников, оружие, безопасность