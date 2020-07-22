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Новый пистолет-пулемет Калашникова прошел госиспытания
В России завершили государственные испытания нового пистолета-пулемета Калашникова в рамках опытно-конструкторской работы (ОКР) "Витязь-МО", сообщили в... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T16:28
россия
виктор калашников
оружие
безопасность
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Теперь можно с американцами поговорить за санкции на Северный поток - 2, ведь, добрым словом и пистолет-пулеметом можно добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом.
71
Калашников - это автомат! Калашников сконструировал не пистолет-пулемет. Пистолет-пулемет Калашникова - режет слух. Может, все-таки, автомат?
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РИА Новости
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россия, виктор калашников, оружие, безопасность

Новый пистолет-пулемет Калашникова прошел госиспытания

14:15 22.07.2020 (обновлено: 16:28 22.07.2020)
43269
© Фото : АО Концерн "Калашников" Логотип концерна "Калашников"
Логотип концерна Калашников
© Фото : АО Концерн "Калашников"
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. В России завершили государственные испытания нового пистолета-пулемета Калашникова в рамках опытно-конструкторской работы (ОКР) "Витязь-МО", сообщили в пресс-службе одноименного концерна.
Межведомственная комиссия признала изделие годным для серийного производства и рекомендовала присвоить ему название "9-миллиметровый пистолет-пулемет Калашникова ППК-20" для увековечивания памяти конструктора Виктора Михайловича Калашникова.
© Фото : АО "Концерн "Калашников"Пистолет-пулемет Калашникова ППК-20
Пистолет-пулемет Калашникова ППК-20
© Фото : АО "Концерн "Калашников"
Пистолет-пулемет Калашникова ППК-20
При выполнении ОКР за базу приняли серийно выпускаемый пистолет-пулемет "Витязь-СН". Разработчики учли замечания, выявленные при выпуске указанной модели.
В пистолете-пулемете существенно улучшили эргономику как самого оружия, так и прилагаемого к нему снаряжения, а также повысили надежность.
Кроме того, в пистолете-пулемете появился прибор для малошумной стрельбы.
Автомат А-545
1 июля, 17:36Сказано в эфире
Для разных задач. Названы отличия автомата А-545 от автомата Калашникова
53271081130
Обсудить 27
РоссияВиктор КалашниковОружиеБезопасность
Популярные комментарии
Теперь можно с американцами поговорить за санкции на Северный поток - 2, ведь, добрым словом и пистолет-пулеметом можно добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом.
22 июля, 14:41
Нефертити Васильевна Фишман
302400017
Калашников - это автомат! Калашников сконструировал не пистолет-пулемет. Пистолет-пулемет Калашникова - режет слух. Может, все-таки, автомат?
22 июля, 14:55
SMSalavat Menshevik
5430038
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