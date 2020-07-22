https://ria.ru/20200722/1574716864.html
Жителю Крыма вынесли приговор за участие в украинском нацбатальоне
Суд Крыма приговорил жителя полуострова к 8 годам лишения свободы за участие в созданном на Украине крымско-татарском добровольческом батальоне им. Н... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T14:15
2020-07-22T14:15
ленур ислямов
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
херсонская область
республика крым
украина
происшествия
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херсонская область
республика крым
украина
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/40536/85/405368586_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_66731cb58c4539ce574cc663a24a826c.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ленур ислямов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), херсонская область , республика крым, украина, происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости.
Суд Крыма приговорил жителя полуострова к 8 годам лишения свободы за участие в созданном на Украине
крымско-татарском добровольческом батальоне им. Н. Челебиджихана, сообщает крымское управление ФСБ
РФ.
"Черноморский районный суд республики Крым
признал крымчанина виновным в инкриминируемом преступлении и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы за участие в деятельности незаконного вооруженного формирования, действующего на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Следствием установлено, что 55-летний житель Черноморского района четыре года назад добровольно вступил в ряды возглавляемого организатором энергетической блокады полуострова Ленуром Ислямовым
"крымско-татарского добровольческого батальона им. Номана Челебиджихана", действующего в приграничных районах Херсонской области
Украины.
В период нахождения в батальоне с сентября по декабрь 2016 года мужчина прошел военную подготовку, овладел приемами рукопашного и ножевого боя. Блокировал автотранспортное движение в районе пропускного пункта "Чонгар", осуществлял незаконный досмотр грузов и автомобилей граждан, пересекающих государственную границу.
Впоследствии, по данным ФСБ, мужчина вернулся в Крым, однако, имея реальную возможность добровольно прекратить свое участие в НВФ, не обратился в правоохранительные органы с заявлением, тем самым продолжив свою преступную деятельность по участию в батальоне. В феврале этого года был задержан сотрудниками ФСБ России.
Ислямов в 2014 году был вице-премьером в российском Крыму и отправлен в отставку за неэффективную работу, после чего уехал на Украину. Позднее ему предъявили заочное обвинение в диверсии, в результате которой Крым в ноябре 2015 года был полностью обесточен.