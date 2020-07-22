Жителю Крыма вынесли приговор за участие в украинском нацбатальоне

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости. Суд Крыма приговорил жителя полуострова к 8 годам лишения свободы за участие в созданном на Суд Крыма приговорил жителя полуострова к 8 годам лишения свободы за участие в созданном на Украине крымско-татарском добровольческом батальоне им. Н. Челебиджихана, сообщает крымское управление ФСБ РФ.

"Черноморский районный суд республики Крым признал крымчанина виновным в инкриминируемом преступлении и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы за участие в деятельности незаконного вооруженного формирования, действующего на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что 55-летний житель Черноморского района четыре года назад добровольно вступил в ряды возглавляемого организатором энергетической блокады полуострова Ленуром Ислямовым "крымско-татарского добровольческого батальона им. Номана Челебиджихана", действующего в приграничных районах Херсонской области Украины.

В период нахождения в батальоне с сентября по декабрь 2016 года мужчина прошел военную подготовку, овладел приемами рукопашного и ножевого боя. Блокировал автотранспортное движение в районе пропускного пункта "Чонгар", осуществлял незаконный досмотр грузов и автомобилей граждан, пересекающих государственную границу.

Впоследствии, по данным ФСБ, мужчина вернулся в Крым, однако, имея реальную возможность добровольно прекратить свое участие в НВФ, не обратился в правоохранительные органы с заявлением, тем самым продолжив свою преступную деятельность по участию в батальоне. В феврале этого года был задержан сотрудниками ФСБ России.