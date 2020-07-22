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Жителю Крыма вынесли приговор за участие в украинском нацбатальоне
Суд Крыма приговорил жителя полуострова к 8 годам лишения свободы за участие в созданном на Украине крымско-татарском добровольческом батальоне им. Н... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T14:15
ленур ислямов
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
херсонская область
республика крым
украина
происшествия
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херсонская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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ленур ислямов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), херсонская область , республика крым, украина, происшествия

Жителю Крыма вынесли приговор за участие в украинском нацбатальоне

14:15 22.07.2020
1430
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи
© РИА Новости / Максим Богодвид
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости. Суд Крыма приговорил жителя полуострова к 8 годам лишения свободы за участие в созданном на Украине крымско-татарском добровольческом батальоне им. Н. Челебиджихана, сообщает крымское управление ФСБ РФ.
"Черноморский районный суд республики Крым признал крымчанина виновным в инкриминируемом преступлении и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы за участие в деятельности незаконного вооруженного формирования, действующего на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Сотрудник ФСБ России
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Следствием установлено, что 55-летний житель Черноморского района четыре года назад добровольно вступил в ряды возглавляемого организатором энергетической блокады полуострова Ленуром Ислямовым "крымско-татарского добровольческого батальона им. Номана Челебиджихана", действующего в приграничных районах Херсонской области Украины.
В период нахождения в батальоне с сентября по декабрь 2016 года мужчина прошел военную подготовку, овладел приемами рукопашного и ножевого боя. Блокировал автотранспортное движение в районе пропускного пункта "Чонгар", осуществлял незаконный досмотр грузов и автомобилей граждан, пересекающих государственную границу.
Впоследствии, по данным ФСБ, мужчина вернулся в Крым, однако, имея реальную возможность добровольно прекратить свое участие в НВФ, не обратился в правоохранительные органы с заявлением, тем самым продолжив свою преступную деятельность по участию в батальоне. В феврале этого года был задержан сотрудниками ФСБ России.
Ислямов в 2014 году был вице-премьером в российском Крыму и отправлен в отставку за неэффективную работу, после чего уехал на Украину. Позднее ему предъявили заочное обвинение в диверсии, в результате которой Крым в ноябре 2015 года был полностью обесточен.
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Ленур ИслямовФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Херсонская областьРеспублика КрымУкраинаПроисшествия
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