В Германии подготовили список в рамках киберсанкционного механизма ЕС

БЕРЛИН, 22 июл - РИА Новости. Список российских граждан и юрлиц в рамках киберсанкционного механизма ЕС готов, заявил на брифинге представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.
"Мы внесли список российских граждан и юридических лиц в рамках киберсанкционного инструментария ЕС, активно предпринимаем дальнейшие рабочие шаги в рамках ЕС, связанные с другими 26 членами-государствами", - сказал Бургер, добавив, что не может сообщить пока о промежуточных итогах данной работы.
В конце мая МИД ФРГ вызвал в ведомство посла РФ в Берлине Сергея Нечаева. Его уведомили, что генеральная прокуратура ФРГ объявила в розыск россиянина Дмитрия Бадина по подозрению в участии в хакерской атаке на бундестаг в апреле-мае 2015 года. Берлин планирует активировать режим "киберсанкций" против России из-за этого дела, сообщили в ведомстве. Режим киберсанкций ЕС вступил в силу в мае 2019 года и до сих пор не применялся. Предусмотренные в рамках этого режима ограничительные меры могут включать замораживание активов, а также запрет на поездки в страны Евросоюза. Введение санкций требует единогласного одобрения всех стран-членов.
Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что Берлин не представил доказательств причастности России к хакерской атаке. Если у ФРГ есть поступившие из США подтверждения чьей-либо вины в кибератаках на бундестаг, Россия готова их рассмотреть, но непредъявление таковых будет трактовать как огульное обвинение, заявил в интервью РИА Новости первый замминистра иностранных дел РФ Владимир Титов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва решительно отвергает обвинения Берлина в причастности России к хакерской атаке на бундестаг. Итоги расследования хакерской атаки должны быть обсуждены между ФРГ и Россией, заявила ранее РИА Новости вице-президент бундестага Петра Пау.
Как ранее заявил директор Департамента международной информационной безопасности МИД России Андрей Крутских, Москва предлагает Берлину провести консультации по кибербезопасности, это помогло бы урегулировать многие претензии.