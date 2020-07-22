В Германии подготовили список в рамках киберсанкционного механизма ЕС

"Мы внесли список российских граждан и юридических лиц в рамках киберсанкционного инструментария ЕС, активно предпринимаем дальнейшие рабочие шаги в рамках ЕС, связанные с другими 26 членами-государствами", - сказал Бургер, добавив, что не может сообщить пока о промежуточных итогах данной работы.