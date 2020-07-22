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В Германии подготовили список в рамках киберсанкционного механизма ЕС
Список российских граждан и юрлиц в рамках киберсанкционного механизма ЕС готов, заявил на брифинге представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T14:13
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кристофер бургер, сергей нечаев (дипломат), сергей лавров, мид германии, евросоюз, берлин (город), в мире

В Германии подготовили список в рамках киберсанкционного механизма ЕС

14:13 22.07.2020
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкПосетители на смотровой площадке Рейхстага
Посетители на смотровой площадке Рейхстага
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Посетители на смотровой площадке Рейхстага. Архивное фото
БЕРЛИН, 22 июл - РИА Новости. Список российских граждан и юрлиц в рамках киберсанкционного механизма ЕС готов, заявил на брифинге представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.
"Мы внесли список российских граждан и юридических лиц в рамках киберсанкционного инструментария ЕС, активно предпринимаем дальнейшие рабочие шаги в рамках ЕС, связанные с другими 26 членами-государствами", - сказал Бургер, добавив, что не может сообщить пока о промежуточных итогах данной работы.
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В конце мая МИД ФРГ вызвал в ведомство посла РФ в Берлине Сергея Нечаева. Его уведомили, что генеральная прокуратура ФРГ объявила в розыск россиянина Дмитрия Бадина по подозрению в участии в хакерской атаке на бундестаг в апреле-мае 2015 года. Берлин планирует активировать режим "киберсанкций" против России из-за этого дела, сообщили в ведомстве. Режим киберсанкций ЕС вступил в силу в мае 2019 года и до сих пор не применялся. Предусмотренные в рамках этого режима ограничительные меры могут включать замораживание активов, а также запрет на поездки в страны Евросоюза. Введение санкций требует единогласного одобрения всех стран-членов.
Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что Берлин не представил доказательств причастности России к хакерской атаке. Если у ФРГ есть поступившие из США подтверждения чьей-либо вины в кибератаках на бундестаг, Россия готова их рассмотреть, но непредъявление таковых будет трактовать как огульное обвинение, заявил в интервью РИА Новости первый замминистра иностранных дел РФ Владимир Титов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва решительно отвергает обвинения Берлина в причастности России к хакерской атаке на бундестаг. Итоги расследования хакерской атаки должны быть обсуждены между ФРГ и Россией, заявила ранее РИА Новости вице-президент бундестага Петра Пау.
Как ранее заявил директор Департамента международной информационной безопасности МИД России Андрей Крутских, Москва предлагает Берлину провести консультации по кибербезопасности, это помогло бы урегулировать многие претензии.
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Кристофер БургерСергей Нечаев (дипломат)Сергей ЛавровМИД ГерманииЕвросоюзБерлин (город)В мире
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