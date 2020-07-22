Скульптура "Дед Мазай и зайцы" вернется в "Музеон"

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Фрагменты поврежденной скульптурной композиции "Дед Мазай и зайцы" будут отлиты из бронзы, после завершения реставрации скульптура вернется в "Музеон", сообщили РИА Новости в пресс-службе Парка Горького.

Композиция "Дед Мазай и зайцы" художника Александра Таратынова представляет собой лодку, в кормовой части которой расположена фигура деда Мазая с веслом, одетого в тулуп, сапоги и шапку-ушанку. На передней и задней лавке — карикатурные фигуры зайцев.

В августе 2018 года сообщалось, что скульптура, стоявшая в парке искусств "Музеон", испорчена. Ежегодно у зайцев откалывали уши, композиция нуждалась в восстановлении. Представитель парка заверял РИА Новости, что все необходимые работы будут закончены к осени 2019 года.

"В конце октября 2019 года скульптурная композиция по сюжету стихотворения Николая Некрасова "Дедушка Мазай и зайцы" отправилась на реставрацию в литейную мастерскую ее автора Александра Таратынова. В ходе реставрации отдельные фрагменты скульптуры будут отлиты из бронзы. Планируется, что после завершения комплекса мероприятий по реставрации скульптура будет возвращена в парк", - рассказали в пресс-службе.