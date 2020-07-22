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В Омане число заразившихся коронавирусом превысило 70 тысяч
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Омане превысило 71 тысячу, за сутки выявлено более 1,6 тысячи заражений, сообщает министерство... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T14:14
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коронавирус covid-19, коронавирусы, оман, в мире

В Омане число заразившихся коронавирусом превысило 70 тысяч

14:14 22.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Омане превысило 71 тысячу, за сутки выявлено более 1,6 тысячи заражений, сообщает министерство здравоохранения султаната.
По данным министерства, за последние сутки в стране выявлены 1660 новых случаев заражения. Общее число подтвержденных случаев достигло 71 547, выздоровели 47 922 человека, скончались 349.
Отмечается, что среди новых инфицированных 1364 гражданина Омана и 296 иностранцев.
Накануне власти султаната Омана распорядились запретить передвижение между провинциями страны на две недели, начиная с 25 июля, а также ввести комендантский час с вечера до утра на время мусульманского праздника жертвоприношения - Ид аль-Адха на фоне роста числа случаев заражения коронавирусом. Кроме того, оманские власти запретили любые скопления людей, особенно на молитвенных службах по случаю праздника Ид аль-Адха в мечетях и на традиционных праздничных рынках, а также массовые празднования по этому поводу.
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Праздник жертвоприношения Курбан-байрам (по-тюркски), или Ид аль-Адха (по-арабски) — один из главных праздников мусульман. Он отмечается в десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. В этом году его начало приходится на 30 июля.
Оман долгое время находился в наиболее благополучной ситуации по коронавирусу среди шести стран Персидского залива, а также среди арабских стран, но в течение последних трех недель после снятия ограничений на передвижение между его провинциями число заболевших резко возросло.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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