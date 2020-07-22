В Омане число заразившихся коронавирусом превысило 70 тысяч

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения Число выявленных случаев заражения коронавирусом Омане превысило 71 тысячу, за сутки выявлено более 1,6 тысячи заражений, сообщает министерство здравоохранения султаната.

По данным министерства, за последние сутки в стране выявлены 1660 новых случаев заражения. Общее число подтвержденных случаев достигло 71 547, выздоровели 47 922 человека, скончались 349.

Отмечается, что среди новых инфицированных 1364 гражданина Омана и 296 иностранцев.

Накануне власти султаната Омана распорядились запретить передвижение между провинциями страны на две недели, начиная с 25 июля, а также ввести комендантский час с вечера до утра на время мусульманского праздника жертвоприношения - Ид аль-Адха на фоне роста числа случаев заражения коронавирусом. Кроме того, оманские власти запретили любые скопления людей, особенно на молитвенных службах по случаю праздника Ид аль-Адха в мечетях и на традиционных праздничных рынках, а также массовые празднования по этому поводу.

Праздник жертвоприношения Курбан-байрам (по-тюркски), или Ид аль-Адха (по-арабски) — один из главных праздников мусульман. Он отмечается в десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. В этом году его начало приходится на 30 июля.

Оман долгое время находился в наиболее благополучной ситуации по коронавирусу среди шести стран Персидского залива, а также среди арабских стран, но в течение последних трех недель после снятия ограничений на передвижение между его провинциями число заболевших резко возросло.