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В Ростуризме назвали сроки получения компенсации за поездку по России
Турист, воспользовавшийся программой стимулирования спроса на поездки по России в 2020 году, сможет получить положенный кэшбек на карту "МИР" в сроки от пяти... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T14:24
туризм
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ассоциация туроператоров россии (атор)
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353
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60
туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, михаил мишустин, федеральное агентство по туризму (ростуризм), госдума рф

В Ростуризме назвали сроки получения компенсации за поездку по России

14:24 22.07.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОтдыхающие в кресле подъемника на территории всесезонного курорта Манжерок в Республике Алтай
Отдыхающие в кресле подъемника на территории всесезонного курорта Манжерок в Республике Алтай
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Турист, воспользовавшийся программой стимулирования спроса на поездки по России в 2020 году, сможет получить положенный кэшбек на карту "МИР" в сроки от пяти минут до пяти дней после онлайн оплаты тура, сообщается в программе Федерального агентства по туризму (есть в распоряжении РИА Новости).
Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2019 год, отметил, что правительство приняло решение выделить туристической отрасли дополнительно еще 15 миллиардов рублей на развитие внутреннего туризма. Эти деньги пойдут на частичную компенсацию расходов людям, которые до конца этого года решат отдохнуть в российских регионах. Их список уже составлен Ростуризмом. Сумма возврата средств туристам составит от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от тура. В АТОР уточнили, что программа заработает в августе, а государство компенсирует туристам поездки по РФ кэшбеком на карту "МИР".
После того, как турист выбирает направление для путешествия по России в рамках программы стимулирования доступных турпоездок в сезоне 2020 и находит подходящее предложение на сайте туроператора-партнера акции, он оформляет поездку и оплачивает ее онлайн при помощи карты "МИР".
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"Возврат оплатившему денежные средствами карте "МИР" в виде кэшбека — от пяти минут до пяти дней", — сказано в документе Ростуризма.
Там также отмечается, что в случае отмены покупки возврат кэшбека происходит автоматически.
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