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В Греции объявили недействующим оповещение об исследовании у Кастелоризо
Гидрографическая служба военно-морских сил Греции выпустила международное оповещение Navtex, которым аннулировало вчерашний Navtex Турции о сейсмических... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T14:09
хами аксой
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хами аксой, анталья (провинция), мид греции‎, кипр, оон, сша, в мире

В Греции объявили недействующим оповещение об исследовании у Кастелоризо

14:09 22.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Родионов / Перейти в фотобанкВид на город Афины
Вид на город Афины
© РИА Новости / Владимир Родионов
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Вид на город Афины. Архивное фото
АФИНЫ, 22 июл – РИА Новости. Гидрографическая служба военно-морских сил Греции выпустила международное оповещение Navtex, которым аннулировало вчерашний Navtex Турции о сейсмических исследованиях южнее и восточнее острова Кастелоризо и предложила морякам игнорировать его, сообщает Афинское агентство новостей АМНА.
Гидрографическая служба Антальи во вторник выпустила международное оповещение Navtex о сейсмических исследованиях южнее и восточнее острова Кастелоризо с 21 июля до 2 августа. В Анкаре было объявлено, что исследовательское судно Oruc Reis будет находиться в этом районе. Туда вышли также 15 турецких военных кораблей. По этой причине вооруженные силы Греции были приведены в боевую готовность по всей стране.
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Вчера, 10:37
Турция отвергла претензии Греции в связи с исследованиями в море
В среду утром свой Navtex выпустила гидрографическая станция ВМС Греции в Ираклионе.
"Греческий Navtex сообщает, что турецкий Navtex был выпущен несанкционированной станцией, и говорит о незаконной деятельности в греческом районе. Кроме того, отмечается, что только гидрографическая станция Ираклиона имеет право выдавать Navtex в определенной области", - передает агентство.
Аналогичный Navtex был выпущен Кипром.

Споры вокруг Кастелоризо

Самый удаленный остров Греции Кастелоризо оказался в центре споров Греции и Турции о разграничении морских зон и определении исключительной экономической зоны.
МИД Греции накануне сообщил, что заявил протест Турции, и Греция подняла этот вопрос в ЕС, в НАТО и Объединенных Нациях.
Представитель госдепартамента США заявил, что США призывают Турцию отменить любые планы действий "в спорных водах" и избегать роста напряженности.
Турция в среду заявила, что претензии Греции по поводу начатых Турцией сейсмических исследований в районе Кастелоризо являются необоснованными. Как заявил официальный представитель турецкого МИД Хами Аксой, судно Oruс Reis проводит исследования в пределах континентального шельфа Турции, о границах которого Анкара уведомила ООН. По его словам, правительство Турции выдало лицензию на эти работы в 2012 году. Аксой заявил, что "максималистские требования Греции по континентальному шельфу противоречат международному и прецедентному праву, а также судебным решениям".
"То, что остров площадью 10 квадратных километров, расположенный в двух километрах от территории Турции и в 580 километрах от материковой части Греции, может образовать территорию морской зоны площадью 40 000 квадратных километров, нерационально. По этой причине мы отвергаем эти претензии Греции. Мы неоднократно призывали Грецию к диалогу и продолжим защиту своих интересов на основе международного права", - заявил Аксой.
Флаги Греции и Евросоюза у здания министерства в Афинах
21 июля, 22:36
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