В Греции объявили недействующим оповещение об исследовании у Кастелоризо

"Греческий Navtex сообщает, что турецкий Navtex был выпущен несанкционированной станцией, и говорит о незаконной деятельности в греческом районе. Кроме того, отмечается, что только гидрографическая станция Ираклиона имеет право выдавать Navtex в определенной области", - передает агентство.

Споры вокруг Кастелоризо

"То, что остров площадью 10 квадратных километров, расположенный в двух километрах от территории Турции и в 580 километрах от материковой части Греции, может образовать территорию морской зоны площадью 40 000 квадратных километров, нерационально. По этой причине мы отвергаем эти претензии Греции. Мы неоднократно призывали Грецию к диалогу и продолжим защиту своих интересов на основе международного права", - заявил Аксой.