В Румынии число заразившихся коронавирусом достигло 40 161

Муниципальные работники во время дезинфекции Бухареста, Румыния. Архивное фото

Муниципальные работники во время дезинфекции Бухареста, Румыния

© AP Photo / Vadim Ghirda Муниципальные работники во время дезинфекции Бухареста, Румыния

КИШИНЕВ, 22 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения Число выявленных случаев заражения коронавирусом Румынии за сутки выросло на 1030, до 40161, всего с начала пандемии умер 2101 человек, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с COVID-19 при румынском кабмине.

Ранее власти страны сообщали о 39133 случаях заражения, 2074 из которых стали летальными.

"На сегодня в Румынии подтвержден 40161 случай заражения коронавирусом. Всего в Румынии умер 2101 человек, зараженный коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала.

При этом власти отмечают, что более 25,6 тысячи пациентов были выписаны из больниц.

В Румынии с 15 мая перестал действовать режим ЧС, ему на смену власти объявили режим повышенной готовности, который будет действовать до 16 августа. Жители страны продолжают носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 14,5 миллиона случаев заражения, свыше 607 тысяч человек скончались.