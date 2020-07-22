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В Палестине число заразившихся коронавирусом превысило 11 тысяч
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Палестине превысило 11 тысяч, сообщила министр здравоохранения Май эль-Кела. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T14:11
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, палестина, в мире

В Палестине число заразившихся коронавирусом превысило 11 тысяч

14:11 22.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тест на коронавирус. Архивное фото
ГАЗА, 22 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Палестине превысило 11 тысяч, сообщила министр здравоохранения Май эль-Кела.
"Триста шестьдесят пять новых случаев заражения коронавирусом выявлены за сутки в Палестине, общее число зараженных составило 11 279 человек", - заявила она.
По слова министра, в настоящее время 17 пациентов с коронавирусной инфекцией находятся в реанимации, четыре из них - на искусственной вентиляции легких. Всего в Палестине скончались 67 человек с коронавирусом.
Палестинское правительство также заявило, что в среду получило от Французского агентства развития средства защиты от коронавируса на сумму 1 миллион евро.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоПалестинаВ мире
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