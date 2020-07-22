В Палестине число заразившихся коронавирусом превысило 11 тысяч

"Триста шестьдесят пять новых случаев заражения коронавирусом выявлены за сутки в Палестине, общее число зараженных составило 11 279 человек", - заявила она.

По слова министра, в настоящее время 17 пациентов с коронавирусной инфекцией находятся в реанимации, четыре из них - на искусственной вентиляции легких. Всего в Палестине скончались 67 человек с коронавирусом.