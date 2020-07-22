https://ria.ru/20200722/1574716062.html
Лавров: заседание комиссии России и Алжира по ВТС состоится до конца года
Заседание российско-алжирской межправкомиссии по ВТС состоится во второй половине 2020 года, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T14:06
2020-07-22T14:06
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей лавров, алжир (республика), в мире