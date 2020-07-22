Лавров: заседание комиссии России и Алжира по ВТС состоится до конца года

"Мы дали обоюдную позитивную оценку деятельности еще одной нашей межправительственной комиссии - комиссии по военно-техническому сотрудничеству. Очередное заседание этой структуры также планируется на вторую половину нынешнего года", - заявил Лавров на брифинге по итогам переговоров с коллегой из Алжира.