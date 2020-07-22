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Лавров: заседание комиссии России и Алжира по ВТС состоится до конца года
Заседание российско-алжирской межправкомиссии по ВТС состоится во второй половине 2020 года, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T14:06
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сергей лавров
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353
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россия, сергей лавров, алжир (республика), в мире

Лавров: заседание комиссии России и Алжира по ВТС состоится до конца года

14:06 22.07.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в режиме онлайн по итогам видеоконференции министров иностранных дел "нормандского формата"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в режиме онлайн по итогам видеоконференции министров иностранных дел нормандского формата
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Заседание российско-алжирской межправкомиссии по ВТС состоится во второй половине 2020 года, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы дали обоюдную позитивную оценку деятельности еще одной нашей межправительственной комиссии - комиссии по военно-техническому сотрудничеству. Очередное заседание этой структуры также планируется на вторую половину нынешнего года", - заявил Лавров на брифинге по итогам переговоров с коллегой из Алжира.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Алжира Сабри Букадумом
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РоссияСергей ЛавровАлжир (республика)В мире
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