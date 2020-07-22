В ДТП на юго-востоке Москвы пострадали пассажир и пешеход

Автомобиль наехал на пешеходов после ДТП в Люблино

Автомобиль наехал на пешеходов после ДТП в Люблино

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Пассажир одной из машин и пешеход пострадали при ДТП, в результате которого автомобиль вылетел на пешеходный переход, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

Согласно сообщению Гоавтоинспекции Москвы , опубликованному в Twitter, столкнулись автомобили Nissan и Volkswagen. Ранее столичный дептранс сообщал о троих пострадавших в ДТП в районе метро "Люблино".

В 12.22 на Краснодарской улице у дома 20/1, произошло #столкновение 2-х автомобилей - Фольксваген и Ниссан. В результате #ДТП автомобили отбросило на тротуар. По предварительным данным пострадали два человека. Фольксваген совершил наезд на женщину 48 г.р., pic.twitter.com/fz2jC7I0XO — Госавтоинспекция Москвы (@gibdd77) July 22, 2020

"Примерно в 12.22 (мск) произошло столкновение двух транспортных средств с последующим наездом одной из машин на пешехода. В результате ДТП, по предварительным данным, пострадали два человека - пассажир автомобиля Nissan и пешеход", - сказал собеседник агентства.