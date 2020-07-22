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В ДТП на юго-востоке Москвы пострадали пассажир и пешеход
Пассажир одной из машин и пешеход пострадали при ДТП, в результате которого автомобиль вылетел на пешеходный переход, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T15:20
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происшествия
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РИА Новости
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РИА Новости
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60
москва, происшествия

В ДТП на юго-востоке Москвы пострадали пассажир и пешеход

14:05 22.07.2020 (обновлено: 15:20 22.07.2020)
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкАвтомобиль наехал на пешеходов после ДТП в Люблино
Автомобиль наехал на пешеходов после ДТП в Люблино
© РИА Новости / Антон Денисов
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Автомобиль наехал на пешеходов после ДТП в Люблино
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Пассажир одной из машин и пешеход пострадали при ДТП, в результате которого автомобиль вылетел на пешеходный переход, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
Согласно сообщению Гоавтоинспекции Москвы, опубликованному в Twitter, столкнулись автомобили Nissan и Volkswagen. Ранее столичный дептранс сообщал о троих пострадавших в ДТП в районе метро "Люблино".
"Примерно в 12.22 (мск) произошло столкновение двух транспортных средств с последующим наездом одной из машин на пешехода. В результате ДТП, по предварительным данным, пострадали два человека - пассажир автомобиля Nissan и пешеход", - сказал собеседник агентства.
Согласно сообщению дептранса в Telegram, пассажирка Nissan госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением и подозрением на перелом рёбер, пешеход - с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением и переломом левого плеча. Водитель Volkswagen не пострадал.
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