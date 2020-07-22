ДТП с участием вылетевшей на тротуар машины в Москве попало на видео

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Департамент транспорта Москвы опубликовал видео ДТП на юго-востоке столицы, после которого один из автомобилей наехал на пешеходов.

На кадрах видно, как Nissan и Volkswagen столкнулись на оживленном перекрестке. После этого одна из машин вылетела на тротуар, а другая врезалась в ограждение.

Авария произошла на Краснодарской улице, 20/1, недалеко от станции метро "Люблино".

По данным полиции, пострадали два человека — пассажир Nissan и пешеход.