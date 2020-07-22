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https://ria.ru/20200722/1574715976.html
ДТП с участием вылетевшей на тротуар машины в Москве попало на видео
Департамент транспорта Москвы опубликовал видео ДТП на юго-востоке столицы, после которого один из автомобилей наехал на пешеходов. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T15:23
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200722/1574713360.html
Проснись, у нас уже несколько лет подряд снижается смертность в ДТП. В начале 2000-ых погибало по 30-35 тысяч человек в год, 2010-2014 по 26-27 тысяч, а дальше 23, 20, 19, 18 и наконец 17 тысяч в 2019 году. Между прочим это заслуга именно "чинов в верхушке", а не разного рода диванных экспертов, которые даже в статистику не удосуживаются заглянуть.
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9
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Автомобиль влетел в пешеходов на юго-востоке Москвы. Кадры ДТП
Автомобиль влетел в пешеходов после ДТП в Люблино на юго-востоке Москвы.
2020-07-22T14:10
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60
москва, происшествия

ДТП с участием вылетевшей на тротуар машины в Москве попало на видео

14:10 22.07.2020 (обновлено: 15:23 22.07.2020)
3043
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Департамент транспорта Москвы опубликовал видео ДТП на юго-востоке столицы, после которого один из автомобилей наехал на пешеходов.
На кадрах видно, как Nissan и Volkswagen столкнулись на оживленном перекрестке. После этого одна из машин вылетела на тротуар, а другая врезалась в ограждение.
Авария произошла на Краснодарской улице, 20/1, недалеко от станции метро "Люблино".
По данным полиции, пострадали два человека — пассажир Nissan и пешеход.
Движение в районе Краснодарской и Краснодонской улиц перекрывали, но сейчас оно восстановлено.
Москва
Вчера, 13:36
На юго-востоке Москвы частично ограничено движение из-за ДТП
20326498
Обсудить 9
МоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Проснись, у нас уже несколько лет подряд снижается смертность в ДТП. В начале 2000-ых погибало по 30-35 тысяч человек в год, 2010-2014 по 26-27 тысяч, а дальше 23, 20, 19, 18 и наконец 17 тысяч в 2019 году. Между прочим это заслуга именно "чинов в верхушке", а не разного рода диванных экспертов, которые даже в статистику не удосуживаются заглянуть.
22 июля, 17:08
СССергей Смирнов
900003
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