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В США выявили более 64,5 тысячи новых случаев коронавируса
Свыше 64,5 тысячи случаев заражения коронавирусом выявлено в США за последние сутки, более 1 тысячи человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса,... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T14:03
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сша, в мире

В США выявили более 64,5 тысячи новых случаев коронавируса

14:03 22.07.2020
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© AP Photo / David J. PhillipПациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне
Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне
© AP Photo / David J. Phillip
Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Свыше 64,5 тысячи случаев заражения коронавирусом выявлено в США за последние сутки, более 1 тысячи человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
Днем ранее в США были зафиксированы более 56 тысяч случаев заражения и 372 летальных исхода.
По данным университета, за последние 24 часа в стране выявили 64 534 случая заражения COVID-19, скончались 1082 пациента с коронавирусом.
По информации университета Джонса Хопкинса, за все время в США выявили 3 902 135 случаев заражения коронавирусом, скончались более 142 тысяч человек, выздоровели более 1,1 миллиона заразившихся.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Скорость распространения нового коронавируса
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