https://ria.ru/20200722/1574715636.html
В США выявили более 64,5 тысячи новых случаев коронавируса
Свыше 64,5 тысячи случаев заражения коронавирусом выявлено в США за последние сутки, более 1 тысячи человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса,... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T14:03
2020-07-22T14:03
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2020
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сша, в мире