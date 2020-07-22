Пострадавшие в Нижних Сергах начнут получать выплаты с 23 июля

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июл – РИА Новости. Жители Свердловского города Нижние Серги, чье имущество пострадало от паводка, начнут получат компенсации в размере 15 тысяч рублей с 23 июля, заявил глава региона Жители Свердловского города Нижние Серги, чье имущество пострадало от паводка, начнут получат компенсации в размере 15 тысяч рублей с 23 июля, заявил глава региона Евгений Куйвашев на совещании с главой МЧС РФ Евгением Зиничевым

Из-за обильных осадков и резкого повышения уровня воды в реках вечером в понедельник произошло подтопление частных жилых домов Нижних Сергах. На территории города был введен режим ЧС. Паводок разрушил четыре моста и три жилых дома, еще более 60 домов были подтоплены. Энергетики обесточили центры питания в зоне подтопления, без электроснабжения оставались более 6,2 тысячи человек. По поручению президента РФ на место вылетел глава МЧС Евгений Зиничев.

"Материальная помощь будет выплачиваться с завтрашнего дня", - сказал Куйвашев, отметив, что сейчас в городе работает комиссия по оценке ущерба, которая в течение недели сообщит итоги проверки.

Он пояснил, что два частных дома полностью разрушены, один частично. По словам главы региона, на сегодняшний день холодное водоснабжение и электроснабжение восстановлено, поврежденное газоснабжение будет восстановлено "до наступления холодов".