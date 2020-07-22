https://ria.ru/20200722/1574715465.html
Пострадавшие в Нижних Сергах начнут получать выплаты с 23 июля
Жители Свердловского города Нижние Серги, чье имущество пострадало от паводка, начнут получат компенсации в размере 15 тысяч рублей с 23 июля, заявил глава... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T14:01
2020-07-22T14:01
евгений зиничев
евгений куйвашев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений зиничев, евгений куйвашев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июл – РИА Новости.
Жители Свердловского города Нижние Серги, чье имущество пострадало от паводка, начнут получат компенсации в размере 15 тысяч рублей с 23 июля, заявил глава региона Евгений Куйвашев
на совещании с главой МЧС
РФ Евгением Зиничевым
.
Из-за обильных осадков и резкого повышения уровня воды в реках вечером в понедельник произошло подтопление частных жилых домов Нижних Сергах. На территории города был введен режим ЧС. Паводок разрушил четыре моста и три жилых дома, еще более 60 домов были подтоплены. Энергетики обесточили центры питания в зоне подтопления, без электроснабжения оставались более 6,2 тысячи человек. По поручению президента РФ на место вылетел глава МЧС Евгений Зиничев.
"Материальная помощь будет выплачиваться с завтрашнего дня", - сказал Куйвашев, отметив, что сейчас в городе работает комиссия по оценке ущерба, которая в течение недели сообщит итоги проверки.
Он пояснил, что два частных дома полностью разрушены, один частично. По словам главы региона, на сегодняшний день холодное водоснабжение и электроснабжение восстановлено, поврежденное газоснабжение будет восстановлено "до наступления холодов".
Как доложил главе МЧС РФ руководитель свердловского управления ведомства Виктор Теряев, жителям города Нижние Серги осуществлялась смс-рассылка о неблагоприятных погодных условиях, также по городу курсировали три автомобиля с громкоговорителем. Помимо этого, сотрудники администрации, полиции и МЧС обходили дома и предупреждали жителей и надвигающемся ненастье. В свою очередь, Зиничев отметил, что власти и спасатели "работали слаженно".