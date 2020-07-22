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Петербургские ученые назвали новые минералы в честь коренных народов
Три уникальных минерала, обнаруженных учеными Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) во время экспедиции на Камчатку, получили названия в... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T13:59
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353
60
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открытия - риа наука, санкт-петербургский государственный университет

Петербургские ученые назвали новые минералы в честь коренных народов

13:59 22.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГлавное здание Санкт-Петербургского Государственного университета на Васильевском острове в Санкт-Петербурге
Главное здание Санкт-Петербургского Государственного университета на Васильевском острове в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Главное здание Санкт-Петербургского Государственного университета на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июл – РИА Новости. Три уникальных минерала, обнаруженных учеными Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) во время экспедиции на Камчатку, получили названия в честь коренных народов полуострова - ительменит, корякит и алеутит, сообщает в среду пресс-служба вуза.
"Ученые кафедры кристаллографии СПбГУ во время экспедиции на Камчатку обнаружили сразу три уникальных минерала, которые благодаря своим свойствам будут востребованы в различных сферах высокотехнологичной промышленности: от микроэлектроники до создания квантовых компьютеров. Назвали находки в честь коренных народов полуострова: ительменит, корякит и алеутит", - говорится в сообщении.
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Как отмечается, кристаллическая структура и свойства новых минералов "не имеют даже близких аналогов" среди синтетических соединений или известных групп минеральных видов. Так, в состав алеутита одновременно входят 13 химических элементов, и его магнитные свойства теоретически могут способствовать созданию защищенного от ошибок квантового компьютера.
Как отмечает СПбГУ, необычные свойства находок с потенциалом использования в материаловедении и индустрии необходимо исследовать на синтезированных аналогах природных минералов.
"На сегодня кристаллографы смогли синтезировать в лаборатории аналог ительменита, что позволит им подробно изучить его электрохимические свойства. Работы по созданию чистых, без примесей, образцов корякита все еще продолжаются на оборудовании лаборатории кафедры кристаллографии", - информирует вуз.
Последние шесть лет научная группа под руководством профессора СПбГУ Олега Сийдры изучает фумаролы вулкана Толбачик — небольшие трещины и отверстия, по которым поднимаются струи горячих паров и газов, выделяющихся из магмы. Такие геологические объекты отличаются богатым минералогическим разнообразием. После каждой поездки ученые возвращаются с полевым материалом, исследование которого приводит к новым открытиям.
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