Петербургские ученые назвали новые минералы в честь коренных народов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июл – РИА Новости. Три уникальных минерала, обнаруженных учеными Три уникальных минерала, обнаруженных учеными Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) во время экспедиции на Камчатку, получили названия в честь коренных народов полуострова - ительменит, корякит и алеутит, сообщает в среду пресс-служба вуза.

"Ученые кафедры кристаллографии СПбГУ во время экспедиции на Камчатку обнаружили сразу три уникальных минерала, которые благодаря своим свойствам будут востребованы в различных сферах высокотехнологичной промышленности: от микроэлектроники до создания квантовых компьютеров. Назвали находки в честь коренных народов полуострова: ительменит, корякит и алеутит", - говорится в сообщении.

Как отмечается, кристаллическая структура и свойства новых минералов "не имеют даже близких аналогов" среди синтетических соединений или известных групп минеральных видов. Так, в состав алеутита одновременно входят 13 химических элементов, и его магнитные свойства теоретически могут способствовать созданию защищенного от ошибок квантового компьютера.

Как отмечает СПбГУ, необычные свойства находок с потенциалом использования в материаловедении и индустрии необходимо исследовать на синтезированных аналогах природных минералов.

"На сегодня кристаллографы смогли синтезировать в лаборатории аналог ительменита, что позволит им подробно изучить его электрохимические свойства. Работы по созданию чистых, без примесей, образцов корякита все еще продолжаются на оборудовании лаборатории кафедры кристаллографии", - информирует вуз.