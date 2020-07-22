https://ria.ru/20200722/1574715096.html
Андрей Макаров выступил от ЕР в ходе отчета правительства
Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров выступил от фракции "Единая Россия" в ходе отчета правительства о работе за 2019 год. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T13:57
2020-07-22T13:57
отчет михаила мишустина о работе правительства
андрей макаров
госдума рф
единая россия
сергей неверов
политика
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https://ria.ru/20200722/1574711473.html
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
отчет михаила мишустина о работе правительства, андрей макаров, госдума рф, единая россия, сергей неверов, политика