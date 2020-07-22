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Андрей Макаров выступил от ЕР в ходе отчета правительства
Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров выступил от фракции "Единая Россия" в ходе отчета правительства о работе за 2019 год. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T13:57
отчет михаила мишустина о работе правительства
андрей макаров
госдума рф
единая россия
сергей неверов
политика
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353
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отчет михаила мишустина о работе правительства, андрей макаров, госдума рф, единая россия, сергей неверов, политика

Андрей Макаров выступил от ЕР в ходе отчета правительства

13:57 22.07.2020
125
© Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров
Председатель комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров
© Пресс-служба Госдумы РФ
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Председатель комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров выступил от фракции "Единая Россия" в ходе отчета правительства о работе за 2019 год.
Ранее традиционно в ходе отчета правительства от фракции ЕР выступал ее руководитель Сергей Неверов. При этом, как сообщил РИА Новости источник во фракции, "Макаров был заявлен фракцией изначально, никакой замены".
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