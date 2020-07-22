Мишустин заявил, что рад, когда кто-то богатеет

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что рад, когда когда кто-то богатеет, но важно, чтобы этот человек платил налоги.
"Олигархи, про которых вы сказали. Или люди состоятельные. Здесь можно очень много спорить, кому, как передавать накопленный капитал или вопросы национализации обсуждать. Но мы же все понимаем, что очень важно, что в случае, если кто-то богатеет, чтобы та доля, которая должна переходить народу - это налоги, которые установлены нашими законами, которые вы все принимаете, они честно платились. И вот здесь наведен порядок, здесь все прозрачно", - сказал Мишустин в ходе выступления в Госдуме.
"Я радуюсь, когда кто-то богатеет только по одной простой причине, что это означает в копилку региона, в копилку государства поступают столь необходимые ресурсы и средства для дальнейшего развития ", - добавил он.
По словам премьер-министра, был принят ряд важнейших законов и решений.
"В частности, одно из самых важных из них, которые поддержал президент - это ограничения соответствующие на вывод капитала из России. Ведь у нас в Кипр уходило под 5% соответствующих соглашений о выводе дивидендов. Огромная часть тех самых доходов, которая должна оставаться стране. Иной порой, когда кто-то владел компанией с российским производством или какой-то компанией из офшора и платил, соответственно, все основные дивиденты в офшор под 5%, а налог на прибыль, который оставался там у предприятий, был в разы меньше. Вот где беда", - заключил Мишустин.