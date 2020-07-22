В Москве ограничат вход в Парк Горького и "Музеон"

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Ряд ограничений на вход будут действовать в Ряд ограничений на вход будут действовать в Парке Горького и в " Музеоне " в связи с проведением праздника выпускников в Москве 24 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе парка.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила о том, что в Москве выпускной пройдет в традиционном формате в Парке Горького 24 июля.

"В связи с проведением закрытого мероприятия "Московский выпускной — 2020" в Парке Горького будет действовать ряд ограничений на вход. Все входы в партерную часть Парка Горького (от арки главного входа и до Андреевского моста) будут закрыты с 6.00 часов 24 июля до 14.00 25 июля", - рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что ограничения коснутся и "Музеона" – с 6.00 24 июля до 8.00 25 июля будет закрыт вход с Крымского вала.

"При этом сам "Музеон" будет открыт для прогулок, попасть на его территорию можно будет со стороны Голутвинского и Мароновского переулков. Ограничения не распространяются и на две другие территории парка – Нескучный сад и Воробьевы горы, они тоже будут открыты для посетителей", - рассказали в пресс-службе.