https://ria.ru/20200722/1574714915.html
В Москве ограничат вход в Парк Горького и "Музеон"
Ряд ограничений на вход будут действовать в Парке Горького и в "Музеоне" в связи с проведением праздника выпускников в Москве 24 июля, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T13:53
2020-07-22T22:22
парк имени горького
анастасия ракова
музеон
москва
общество
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парк имени горького
москва
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
парк имени горького, анастасия ракова , музеон, москва, общество
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости.
Ряд ограничений на вход будут действовать в Парке Горького
и в "Музеоне
" в связи с проведением праздника выпускников в Москве
24 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе парка.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
сообщила о том, что в Москве выпускной пройдет в традиционном формате в Парке Горького 24 июля.
"В связи с проведением закрытого мероприятия "Московский выпускной — 2020" в Парке Горького будет действовать ряд ограничений на вход. Все входы в партерную часть Парка Горького (от арки главного входа и до Андреевского моста) будут закрыты с 6.00 часов 24 июля до 14.00 25 июля", - рассказали в пресс-службе.
В пресс-службе добавили, что ограничения коснутся и "Музеона" – с 6.00 24 июля до 8.00 25 июля будет закрыт вход с Крымского вала.
"При этом сам "Музеон" будет открыт для прогулок, попасть на его территорию можно будет со стороны Голутвинского и Мароновского переулков. Ограничения не распространяются и на две другие территории парка – Нескучный сад и Воробьевы горы, они тоже будут открыты для посетителей", - рассказали в пресс-службе.
Также изменения будут внесены и в работу парковки возле арки главного входа: она будет закрыта с 22 июля с 20.00 до до 8.00 25 июля.