Лидеры фракций проведут рабочую встречу с Мишустиным

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2019 год

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2019 год

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Лидеры думских фракций проведут рабочую встречу с премьер-министром РФ Лидеры думских фракций проведут рабочую встречу с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным после его отчета в Госдуме , сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин

Мишустин в среду впервые выступил в Госдуме с отчетом о работе кабмина.

"После отчета правительства запланирована встреча руководителей фракций с председателем правительства. У нас с вами повестка, очевидно, исчерпана", - сказал Володин и поблагодарил Мишустина, вице-премьеров и министров за работу.

Спикер Госдумы отметил, что правительству в условиях пандемии пришлось решать сложнейшие задачи.

"В этой связи хочется, коллеги, высказать слова благодарности, признательности нашему президенту. Он в ежедневном режиме, постоянно, как только ситуация того потребовала, принимал решения, а дальше как единое целое правительство реализовывало эти решения, Государственная дума обеспечивала законодательное регулирование, принимала законы, и мы сегодня можем с вами видеть, что итог этой эффективной работы есть", - сказал он.