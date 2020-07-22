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Лидеры фракций проведут рабочую встречу с Мишустиным
Лидеры думских фракций проведут рабочую встречу с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным после его отчета в Госдуме, сообщил председатель нижней палаты... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T13:52
2020-07-22T14:21
отчет михаила мишустина о работе правительства
михаил мишустин
госдума рф
вячеслав володин
политика
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7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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отчет михаила мишустина о работе правительства, михаил мишустин, госдума рф, вячеслав володин, политика
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости.
Лидеры думских фракций проведут рабочую встречу с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным
после его отчета в Госдуме
, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин
.
Мишустин в среду впервые выступил в Госдуме с отчетом о работе кабмина.
"После отчета правительства запланирована встреча руководителей фракций с председателем правительства. У нас с вами повестка, очевидно, исчерпана", - сказал Володин и поблагодарил Мишустина, вице-премьеров и министров за работу.
Спикер Госдумы отметил, что правительству в условиях пандемии пришлось решать сложнейшие задачи.
"В этой связи хочется, коллеги, высказать слова благодарности, признательности нашему президенту. Он в ежедневном режиме, постоянно, как только ситуация того потребовала, принимал решения, а дальше как единое целое правительство реализовывало эти решения, Государственная дума обеспечивала законодательное регулирование, принимала законы, и мы сегодня можем с вами видеть, что итог этой эффективной работы есть", - сказал он.
Володин выразил надежду, что до конца года максимальное количество министров, особенно отвечающих за ключевые вопросы, отчитаются в Государственной думе. "Мы будем чувствовать не только плечо наших коллег из исполнительной власти, но и ответственность, потому что любые полномочия – это ответственность", - отметил спикер ГД.