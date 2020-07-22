Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200722/1574714790.html
Лидеры фракций проведут рабочую встречу с Мишустиным
Лидеры думских фракций проведут рабочую встречу с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным после его отчета в Госдуме, сообщил председатель нижней палаты... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T14:21
отчет михаила мишустина о работе правительства
михаил мишустин
госдума рф
вячеслав володин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574702780_0:0:2886:1624_1400x0_80_0_0_2a5951fcb818ca8bb1c4a81f3f5e3baa.jpg
https://ria.ru/20200722/1574588440.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574702780_0:0:2886:1624_1400x0_80_0_0_2a5951fcb818ca8bb1c4a81f3f5e3baa.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574702780_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_6029c681fb255371a5b93cc0e5fb71cc.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574702780_0:0:2048:2048_1400x0_80_0_0_f8858051cba620d92fce398b531f5e5f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
отчет михаила мишустина о работе правительства, михаил мишустин, госдума рф, вячеслав володин, политика

Лидеры фракций проведут рабочую встречу с Мишустиным

13:52 22.07.2020 (обновлено: 14:21 22.07.2020)
68
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2019 год
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2019 год
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2019 год
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Лидеры думских фракций проведут рабочую встречу с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным после его отчета в Госдуме, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Мишустин в среду впервые выступил в Госдуме с отчетом о работе кабмина.
"После отчета правительства запланирована встреча руководителей фракций с председателем правительства. У нас с вами повестка, очевидно, исчерпана", - сказал Володин и поблагодарил Мишустина, вице-премьеров и министров за работу.
Спикер Госдумы отметил, что правительству в условиях пандемии пришлось решать сложнейшие задачи.
"В этой связи хочется, коллеги, высказать слова благодарности, признательности нашему президенту. Он в ежедневном режиме, постоянно, как только ситуация того потребовала, принимал решения, а дальше как единое целое правительство реализовывало эти решения, Государственная дума обеспечивала законодательное регулирование, принимала законы, и мы сегодня можем с вами видеть, что итог этой эффективной работы есть", - сказал он.
Володин выразил надежду, что до конца года максимальное количество министров, особенно отвечающих за ключевые вопросы, отчитаются в Государственной думе. "Мы будем чувствовать не только плечо наших коллег из исполнительной власти, но и ответственность, потому что любые полномочия – это ответственность", - отметил спикер ГД.
Здание Государственной Думы РФ
Вчера, 01:02
Ежегодные отчеты Правительства перед Государственной Думой
100003
Обсудить 0
Отчет Михаила Мишустина о работе правительстваМихаил МишустинГосдума РФВячеслав ВолодинПолитика
Рекомендуем
ЦПКиО имени М. Горького закрыт для посетителей
В Москве ограничат вход в Парк Горького и "Музеон"
Председатель комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров
Андрей Макаров выступил от ЕР в ходе отчета правительства
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
Мишустин заявил, что рад, когда кто-то богатеет
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2019 год
Мишустин поблагодарил депутатов за разговор
Девушка голосует по вопросу изменений в Конституцию России
Практика удобна для граждан: эксперты обсудили изменения в голосовании
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2019 год
Правительство намерено работать в связке с врио главы Хабаровского края
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский
Жириновский заявил, что передал Путину программу по Дальнему Востоку
Геннадий Зюганов на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Зюганов обеспокоен появлением новых партий
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Неверов выступает на пленарном заседании Госдумы РФ
Госдуме стоит вернуться к "нулевым чтениям", заявил Неверов
Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов
Зюганов назвал выступление Мишустина примером для других
Михаил Дегтярев
Дегтярев заявил, что не допустит сокращений на "Амурстали"
Российские рубли
Процесс распределения средств для регионов сделают "абсолютно прозрачным"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2019 год
Мишустин отчитался перед Госдумой о работе правительства
Михаил Дегтярев
Дегтярев пообещал все свои связи на благо хабаровчан
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время совещания в режиме видеоконференции с председателем ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной
Володин предложил депутатам во время отпуска работать с избирателями
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:30Минфин планирует довести собираемость налогов в России до 99% в 2024 году
03:29Байден назвал Трампа "первым президентом-расистом" в США
03:20Засуха может погубить сельскохозяйственные культуры в пяти регионах
03:17Роскосмос создаст водородный двигатель для "Ангары"
03:13Эксперты назвали сроки создания нового "ракетного поезда" "Баргузин"
03:07Роспотребнадзор взял пробы воды из-под крана в жилых домах в Калмыкии
03:02ВМФ России получит фрегаты с гиперзвуковым оружием в 2025-2026 годах
02:59Палата представителей одобрила демонтаж статуй конфедератов в Капитолии
02:44США осудили удар афганских ВВС, при котором погибли мирные жители
02:28Врач рассказал, какую пищу следует брать с собой во время путешествий
02:16В РПЦ сообщили о кончине 83-летнего митрополита Евлогия
02:11Степанов: остается еще много вопросов по поводу убийства царской семьи
02:09Главы стран смогут прислать запись выступления для трансляции на ГА ООН
02:06Диетолог рассказала, как избавиться от жира на животе
02:02В Техасе появится новый завод Tesla
01:37В аэропорту бельгийского города Льеж произошел пожар
01:36В Бразилии за сутки выявили рекордные 67,8 тысяч случаев COVID-19
01:34В Италии производители сыра побили мировой рекорд
01:25Трамп может потребовать от Китая закрыть другие дипучреждения в США
01:22В России за сутки потушили 82 природных пожара
Лента новостейМолния