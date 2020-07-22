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Япония обсудит частичное открытие границ для более чем десяти стран
Правительство Японии решило рассмотреть возможность ослабления ограничений на въезд в страну из-за COVID-19 бизнесменов дополнительно из 12 государств и... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T13:50
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, мид японии‎, южная корея, япония, сша, в мире

Япония обсудит частичное открытие границ для более чем десяти стран

13:50 22.07.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТокио
Токио
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Токио. Архивное фото
ТОКИО, 22 июл - РИА Новости. Правительство Японии решило рассмотреть возможность ослабления ограничений на въезд в страну из-за COVID-19 бизнесменов дополнительно из 12 государств и территорий, включая Китай и Южную Корею, а также китайский остров Тайвань, сообщил телеканал NHK.
По его данным, в среду на заседании правительственного штаба по противодействию инфекции было принято решение обсудить по дипломатическим каналам с этими странами возможность ослабления ограничений на пересечение границ на основе взаимности.
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В то же время МИД Японии объявил в среду, что уже в июле в страну смогут въезжать лица из Вьетнама и Таиланда с долгосрочными японскими визами.
В июне Япония уже заявила о намерении летом этого года несколько ослабить ограничения на въезд бизнесменов и инженеров из четырех стран, в том числе Вьетнама, Таиланда, Австралии и Новой Зеландии. В частности, предполагается, что для начала будет разрешен въезд максимум до 250 пассажиров в день.
В настоящее время в Японию закрыт доступ из 146 государств мира, включая Россию и США. Все, кто побывал в этих странах в пределах двух недель до прибытия в Японию, не могут быть пропущены через паспортный контроль.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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