Дегтярев заявил, что не допустит сокращений на "Амурстали"

"По "Амурстали" ситуация достаточно сложная. По предварительной оперативной информации, оно генерирует убытки. Некоторые горячие головы готовы перейти даже к сокращениям. Мы это, как краевая власть, допустить не хотим и не должны. Поэтому на этот счет будут и встречи и переговоры", - сказал Дегтярев на радио "Вести FM" .