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Дегтярев заявил, что не допустит сокращений на "Амурстали"
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не допустит сокращений персонала на заводе "Амурсталь" в Комсомольске-на-Амуре. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T13:47
владимир стародубов
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михаил дегтярев
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хабаровский край
экономика
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353
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владимир стародубов, сергей фургал, дальний восток, михаил дегтярев, комсомольск-на-амуре, хабаровский край, экономика

Дегтярев заявил, что не допустит сокращений на "Амурстали"

13:47 22.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМихаил Дегтярев
Михаил Дегтярев
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Михаил Дегтярев. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 22 июл - РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не допустит сокращений персонала на заводе "Амурсталь" в Комсомольске-на-Амуре.
"По "Амурстали" ситуация достаточно сложная. По предварительной оперативной информации, оно генерирует убытки. Некоторые горячие головы готовы перейти даже к сокращениям. Мы это, как краевая власть, допустить не хотим и не должны. Поэтому на этот счет будут и встречи и переговоры", - сказал Дегтярев на радио "Вести FM" .
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Он отметил, что экономика края позволяет "вернуть величие региону". "Экономика устойчивая, предприятия многие работают, все нормально, есть отдельные проблемы, мы с ними будем разбираться", - сказал врио губернатора.
Дегтярев добавил, что планирует начать поездки по краю со следующей недели, возможно, с предстоящих выходных.
"Амурсталь" (ранее "Амурметалл") - единственное на Дальнем Востоке электрометаллургическое предприятие по выплавке стали с последующим переделом в сортовой и листовой прокат - долгое время находился в кризисе. На предприятии работают около 3 тысяч человек. В 2017 году завод приобрела компания "Торэкс" (резидент территории опережающего развития "Хабаровск"), став его стратегическим инвестором. В феврале произошла смена собственника завода. Компании "Армада", бенефициаром которой является Павел Бальский, ранее принадлежало 50% "Торэкс-Хабаровска". Затем доля была увеличена до 75%, еще 25% принадлежат бывшей супруге арестованного хабаровского экс-губернатора Сергея Фургала Ларисе Стародубовой. После смены собственника на заводе был избран новый гендиректор - Григорий Фрейдин. Стародубова обжаловала это решение в арбитраже, но суд ее сторону не принял.
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Владимир СтародубовСергей ФургалДальний ВостокМихаил ДегтяревКомсомольск-на-АмуреХабаровский крайЭкономика
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