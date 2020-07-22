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Минобороны Украины заявило о шести обстрелах позиций силовиков в Донбассе
Министерство обороны Украины заявило в среду о шести обстрелах позиций украинских силовиков в Донбассе, информация о жертвах и пострадавших не уточняется. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T13:46
ситуация в днр и лнр
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министерство обороны украины
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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РИА Новости
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ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, министерство обороны украины, украина, в мире

Минобороны Украины заявило о шести обстрелах позиций силовиков в Донбассе

13:46 22.07.2020
218
© РИА Новости / Михаил Палинчак / Перейти в фотобанкСтепан Полторак у здания Министерства обороны Украины в Киеве
Степан Полторак у здания Министерства обороны Украины в Киеве
© РИА Новости / Михаил Палинчак
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КИЕВ, 22 июл – РИА Новости. Министерство обороны Украины заявило в среду о шести обстрелах позиций украинских силовиков в Донбассе, информация о жертвах и пострадавших не уточняется.
Ранее украинские силовики заявляли о девяти обстрелах их позиций в Донбассе за минувшие сутки.
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"С начала текущих суток, по состоянию на 12.00 (совпадает с мск), оккупационные войска осуществили шесть обстрелов позиций объединенных сил", - говорится в сообщении на сайте оборонного ведомства.
Кроме того, по данным пресс-центра штаба операции объединенных сил Украины в Facebook, ополченцы сбросили гранатометный выстрел ВОГ-25 с беспилотника вблизи Богдановки в Донбассе, в результате чего двое силовиков получили ранения. Военных доставили в лечебные учреждения и предоставили надлежащую медицинскую помощь, отметили в пресс-центре.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны УкраиныУкраинаВ мире
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