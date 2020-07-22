https://ria.ru/20200722/1574714073.html
Минобороны Украины заявило о шести обстрелах позиций силовиков в Донбассе
Министерство обороны Украины заявило в среду о шести обстрелах позиций украинских силовиков в Донбассе, информация о жертвах и пострадавших не уточняется. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T13:46
2020-07-22T13:46
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
донецкая народная республика
министерство обороны украины
украина
в мире
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https://ria.ru/20200620/1573226208.html
2
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, министерство обороны украины, украина, в мире