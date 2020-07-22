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В Бангладеш число заразившихся коронавирусом превысило 213 тысяч
Число зафиксированных случаев заражения коронавирусом в Бангладеш выросло за сутки более чем на 2,7 тысячи и превысило 213 тысяч, сообщает министерство... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T13:46
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, бангладеш, в мире

В Бангладеш число заразившихся коронавирусом превысило 213 тысяч

13:46 22.07.2020
64
© РИА Новости / Парвез Ахмад / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи в Бангладеш
Автомобили скорой помощи в Бангладеш
© РИА Новости / Парвез Ахмад
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Автомобили скорой помощи в Бангладеш. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Число зафиксированных случаев заражения коронавирусом в Бангладеш выросло за сутки более чем на 2,7 тысячи и превысило 213 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.
Согласно последним данным, за минувшие 24 часа было зарегистрировано 2744 новых случаев заражения COVID-19, общее число заболевших с начала эпидемии в стране составляет 213 254. За сутки от коронавируса скончались еще 42 человека, общее число летальных исходов достигло 2751.
Отмечается, что более 117 тысяч ранее заразившихся выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14,5 миллиона случаев заражения, свыше 607 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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