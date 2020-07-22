В Бангладеш число заразившихся коронавирусом превысило 213 тысяч

Согласно последним данным, за минувшие 24 часа было зарегистрировано 2744 новых случаев заражения COVID-19, общее число заболевших с начала эпидемии в стране составляет 213 254. За сутки от коронавируса скончались еще 42 человека, общее число летальных исходов достигло 2751.