https://ria.ru/20200722/1574713679.html
Мишустин сообщил, что проведет телефонный разговор с Дегтяревым
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в ближайшее время проведет телефонный разговор с врио главы Хабаровского края Михаилом Дегтяревым, обсудит меры... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T13:40
2020-07-22T13:40
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
михаил дегтярев
михаил мишустин
следственный комитет россии (ск рф)
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москва
хабаровский край
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https://ria.ru/20200722/1574689156.html
москва
хабаровский край
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, михаил дегтярев, михаил мишустин, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, хабаровский край, происшествия