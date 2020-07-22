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Мишустин сообщил, что проведет телефонный разговор с Дегтяревым
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в ближайшее время проведет телефонный разговор с врио главы Хабаровского края Михаилом Дегтяревым, обсудит меры... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T13:40
уголовное дело сергея фургала
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михаил дегтярев
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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Мишустин сообщил, что проведет телефонный разговор с Дегтяревым

13:40 22.07.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2019 год
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2019 год
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2019 год
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в ближайшее время проведет телефонный разговор с врио главы Хабаровского края Михаилом Дегтяревым, обсудит меры поддержки региона.
"Я вам обещаю, что я позвоню ему (Дегтяреву - ред.) в ближайшее время, и договоримся о тех мерах поддержки, которые необходимы, здесь не вопрос", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме.
Экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает. Двадцатого июля президент России Владимир Путин отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия. Врио главы региона назначен Дегтярев.
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Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалМихаил ДегтяревМихаил МишустинСледственный комитет России (СК РФ)Госдума РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваХабаровский крайПроисшествия
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